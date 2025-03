Este es el motivo por el que ya no se venden huevos blancos en los supermercados: «Han desaparecido»

Si alguna vez has notado que en los supermercados solo encuentras huevos marrones y te has preguntado qué pasó con los blancos, no eres el único. Aunque ambos tipos de huevos son nutricionalmente iguales, los blancos han ido desapareciendo de las estanterías en España debido a cambios en la producción y en la percepción del consumidor.

El tono de la cáscara no tiene nada que ver con la calidad o el sabor del huevo, sino con la raza de la gallina que lo pone. Las gallinas de plumas blancas suelen poner huevos de cáscara blanca, mientras que las de plumaje marrón o rojizo producen huevos marrones. Esta diferencia es puramente genética y no afecta en absoluto al contenido del huevo.

La preferencia de los marrones por el consumidor

Hace décadas, los huevos blancos eran los más comunes en España porque las granjas industriales criaban gallinas de alta productividad que ponían este tipo de huevos. Sin embargo, con el tiempo, los consumidores comenzaron a asociar los huevos marrones con una producción más artesanal y natural, creyendo que provenían de gallinas mejor cuidadas. Esta percepción, aunque errónea, influyó en el mercado y llevó a un cambio en la oferta.

Ante esta preferencia, los productores avícolas cambiaron sus estrategias, optando por criar gallinas que pusieran huevos marrones para satisfacer a los consumidores. Como resultado, los huevos blancos fueron desapareciendo progresivamente de los supermercados, aunque todavía pueden encontrarse en algunas tiendas especializadas o mercados locales.

Lo curioso es que este fenómeno no ocurre en todos los países. En lugares como Estados Unidos, Canadá o Alemania, los huevos blancos siguen siendo los más vendidos. Esto demuestra que la elección de un producto muchas veces está más relacionada con hábitos y creencias culturales que con diferencias reales en su calidad.

En definitiva, los huevos blancos no han desaparecido por ser peores, sino porque el mercado se ha ajustado a la percepción de los consumidores, quienes consideran que los marrones son más naturales o saludables. Así que, la próxima vez que vayas al supermercado y no encuentres huevos blancos, ya sabrás que se debe más a una cuestión de imagen que a una diferencia real.