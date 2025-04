Pitingo desata la polémica en redes sociales por un post contra Pedro Sánchez: «Soy gitano, de derechas y no soy fascista»

Pitingo ha desatado la polémica en redes sociales. El cantante onubense, que suele ser muy activo en sus diferentes perfiles, publicó un post el pasado lunes donde criticaba duramente a Pedro Sánchez, adjuntando también una imagen del actual presidente del Gobierno editada con Inteligencia Artificial.

«Pedro Sánchez no ha cambiado por el poder. Siempre fue así: egoísta, frío y sin principios. Ahora simplemente lo sufrimos todos», escribió Pitingo en el post que compartió en la red social X y que tuvo más de 400 respuestas por parte de diferentes usuarios. La mayoría de ellos, recriminando al cantante su ataque al presidente.

Pedro Sánchez no ha cambiado por el poder. Siempre fue así: egoísta, frío y sin principios. Ahora simplemente lo sufrimos todos. pic.twitter.com/prx5id7bl8 — PITINGO ® (@Pitingo) April 21, 2025

Pitingo se defiende

A raíz de la polémica que generó el post, el onubense decidió contestar directamente a muchos de los usuarios que criticaron su comentario y además, escribió tres posts más en los que hizo una reflexión sobre su ideología política, sus creencias y la libertad de expresión en redes sociales. «Basta con que diga lo que pienso para que se arme el circo. Gracias por tanto, haters, su atención me alimenta», afirmó en uno de estos posts.

La reflexión de Pitingo

En los dos siguientes posts, Pitingo confesó cuál era su ideología política: «Soy gitano, de derechas y no soy facista. Porque ser de derechas no significa odiar, recriminar o excluir. Significa creer en el esfuerzo, la libertad y la responsabilidad individual. Mi identidad no me ata a ninguna ideología y mis ideas no tienen por qué seguir el camino que otros quieren marcarme».

Soy gitano, de derechas y no soy fascista. Porque ser de derechas no significa odiar, discriminar o excluir. Significa creer en el esfuerzo, la libertad y la responsabilidad individual. Mi identidad no me ata a ninguna ideología, y mis ideas no tienen por qué seguir el camino que… — PITINGO ® (@Pitingo) April 21, 2025

«Lo que no soportan es que un gitano se oponga a este gobierno. Gracias por el apoyo y las risas. Aunque esto sea serio, sin humor no se sobrevive y quien me critique por pensar diferente no nací para encajar en sus moldes, nací para ser libre», comenta el cantante en el último de los post que publicó el pasado lunes y que tanta controversia han generado en las redes sociales.