El alcalde Cartaya tras el último atraco en la localidad: “Tenemos una desesperación bestial y un problema muy grave con la inmigración ilegal”

El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), ha reaccionado a la agresión con arma blanca sufrida por un vecino en un comercio de la localidad en la noche de este jueves, hecho delictivo por el que hay un detenido, diciendo que “tenemos una desesperación bestial y un problema muy grave con la inmigración ilegal”.

El regidor cartayero se ha desahogado en un video colgado en las redes donde se queja de que “tenemos una inmigración ilegal que viene a hacer daño nada más" y afirma que “el 80% de los delitos en el municipio son cometidos por personas ilegales”. Responsabiliza de esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez porque “aquí no se echa a nadie” y acusa al presidente de “pasar de los españoles”.

En el caso de su municipio ha indicado que hay personas que “han llegado ilegalmente” durmiendo en polígonos plazoletas y calles, que están “mendigando y se están dedicando sólo a delinquir, a hacer el mal, saturando la sanidad y la educación”. Añade que “es tanto el daño que está haciendo y no podemos hacer nada, porque el Gobierno de España no echa a nadie. Esto no puede seguir así”.

"Está derrumbando España"

El regidor cartayero se ha cebado con el presidente del Gobierno y ha asegurado que “el señor Pedro Sánchez a ver si toma decisiones y piensa en la salud y el bienestar de las personas, porque están ocupando casas, muchas familias están pasándolo mal con la apropiación de sus bienes y robos en los coches”. Ha agregado que “usted le abre la puerta y les deja entrar. Está derrumbando España”.

Ha lamentado Barroso que a estas personas “se les detiene y como no tienen documentación se les vuelve a soltar a la calle y no sabemos cómo actuar los alcaldes, porque estas personas vienen a destrozar los municipios. Todo vale”.

También ha expuesto que en oposición a las personas hay “familias que vienen con documentación a formarse y a trabajar y a hacer las cosas bien. Ese tipo de inmigración va a ser siempre bien recibida en el municipio de Cartaya, pero para los otros hay que buscar una solución y Pedro Sánchez no lo hace. La mayoría de delincuentes que tiene a su lado”.

Un detenido por el atraco con arma blanca

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a una persona como presunto responsable de un delito de robo con violencia en un comercio de Cartaya. Según ha informado el Instituto Armado, están investigando un atraco en el que el detenido pudo agredir con un arma blanca durante el hecho delictivo, cometido en la noche de este jueves.

En colaboración con la Policía Local de Cartaya se inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y durante la mañana de este viernes se ha logrado identificar y proceder a la detención del presunto autor del robo con violencia.

También han señalado las autoridades que en el plazo más breve que sea posible, tanto las diligencias, como el detenido pasarán a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa.