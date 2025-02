Pregón oficial del Carnaval Colombino 2025: día, hora, lugar y actuaciones

Tras varios años celebrándose en el teatro, el pregón oficial del Carnaval Colombino volverá a salir a la calle en un acto marcado por la convivencia y la esencia carnavalera. Será este próximo domingo 23 de febrero, en una jornada que comenzará a partir de las 12.30 en la nueva Plaza de la Merced, donde se pronunciará el pregón por los Hermanos Giraldo con un marco incomparable. También se celebrarán otras actividades, como el taller de maquillaje de carnaval y un concierto del artista gaditano, Riki Rivera.

Será el primer de una edición de carnaval que pone el foco en las celebraciones en la calle, incrementando el número de actividades en la misma, con el objetivo de acercar la fiesta a un mayor número de onubenses y visitantes.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha invitado a toda la ciudadanía a «participar de un pregón muy especial que se va a convertir en una gran jornada de convivencia, tanto para los amantes de la fiesta, como para toda la población en general, en el que contaremos con la colaboración de la hostelería de la zona, porque queremos que el carnaval salga a la calle y se acerque a los barrios, con el objetivo de dinamizar los negocios y que se conozca y disfrute de esta festividad».

La jornada comenzará a las 12:30 con un taller de maquillaje de carnaval, donde los niños y niñas que asistan «tendrán la oportunidad de decorar sus caras con pinturas muy carnavaleras y propias de esta fiesta». Después, a las 13:30 horas, comenzará el pregón, en el que los hermanos Alberto, Iván y Claudio Giraldo subirán al escenario para anunciar a la ciudad la celebración del Carnaval a través de un acto que «no va a dejar indiferente a nadie». Posteriormente, a las 15:00 horas, la jornada seguirá disfrutándose con un concierto del artista gaditano, Riki Rivera, en el que, según ha explicado el edil, «nos hará disfrutar con los temas y sus canciones llenas de optimismo y amor a la vida».

Alberto Giraldo, uno de los pregoneros, ha indicado su especial emoción por «pregonar a toda mi ciudad el carnaval de mi tierra junto a mis hermanos, estamos deseando que llegue el domingo para que descubráis lo que hemos preparado, que ya anuncio, no será un pregón convencional, si no una escenificación teatral que esperemos que guste a todo el mundo». Al mismo tiempo, ha indicado que «sentimos los tres una tremenda ilusión, lo hemos preparado con mucho cariño porque nuestro Carnaval no merece menos. Además, nos parece un gran acierto volver a sacar este acto a la calle para que cada vez sean más onubenses los que se sientan atraídos por esta bendita fiesta».

Los Hermanos Giraldo, a pesar de su juventud, cuentan con 40 años de experiencia en el carnaval. Desde pequeños, los tres crecieron inmersos en el ambiente carnavalero. En su casa, la creatividad y la música eran constantes gracias a su padre, autor y director de comparsas, quien les transmitió esta pasión: Cristóbal Giraldo. Cada uno de ellos comenzó su andadura bajo su dirección, marcando un antes y un después en sus vidas.

Concurso del Carnaval Colombino

Por su parte, el concurso de letras del Carnaval Colombino continúa celebrándose en el Gran Teatro. Mañana miércoles 19 comenzará la fase de semifinales, que se extenderá con cuatro jornadas hasta el sábado 20, en la que 24 agrupaciones competirán por pasar a la Gran Final, además de los dos coros, ya clasificados.

El jueves 27 de febrero, víspera de festivo, se celebrará la final del Carnaval Colombino 2025 donde las diferentes murgas, comparsas, coros y cuartetos clasificados lucharán por alcanzar los premios.