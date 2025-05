Antonio Pérez Río: «La poesía nos salva del ritmo inhumano en el que vivimos»

El prestigioso Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez ha encontrado una nueva voz que lo represente tras una travesía de un año en el desierto. La cuadragésimo quinta edición ha puesto el foco en la obra 'El undécimo mandamiento', del poeta madrileño Antonio Pérez Río, que en unos meses verá la luz para que el público conecte, se identifique y se emocione con una colección de poemas cargados de verdad y belleza, de momentos complicados y algunos divertidos. La enfermedad cognitiva de su padre es lo que motiva esta obra, que pone la mirada de lector ante una realidad dura y repleta de sentimientos. Su autor comparte en las siguientes líneas las claves del poemario y los pasos dados en su carrera literaria, un camino de reencuentro que refuerza este galardón para que sea largo.

-¿Cómo se siente tras conocer que es el ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez?

-Me siento muy feliz. Este martes estuve todo el día en una nube. Es un premio muy prestigioso y que garantiza que la obra va a ser leída y atendida, que es lo que necesitamos, gente dispuesta a leernos y a dedicarnos su tiempo. Realmente fue un día emocionante y emotivo.

-El año pasado el premio fue declarado desierto pese a recibirse muchas obras y este año ha habido un total de 793 poemarios aspirantes. Eso dice mucho del nivel que cada año concita y de la importancia del galardón, ¿no cree?

-Es uno de los premios más prestigiosos en lengua española. Ya lo es sólo por el nombre y la fundación que lo otorga, la Fundación Juan Ramón Jiménez, dedicada a uno de los poetas más importantes del siglo XX y que es una garantía por el proceso que hacen del jurado y cómo eligen al ganador, lo que garantiza su limpieza frente a otros premios discutidos por eso. Realmente me siento muy honrado y agradecido.

«A veces soñar funciona y este premio era un sueño»

-¿Cómo se decidió a participar en el certamen? ¿Es la primera vez que era aspirante?

-Pues es la primera vez que participo. Tenía un libro finalizado desde el mes de enero. Vi los premios a los que podía optar y éste es el segundo al que opté. Me siento muy afortunado porque no es normal conseguir un premio en tan poco tiempo. Como he dicho antes, es uno de los más prestigiosos y había que intentarlo, aunque sé que es difícil. Entre 793 obras seguro que hay otras de calidad y que merecían el premio. A veces soñar funciona y este premio era un sueño.

-¿Cómo fue la llamada en la que le anunciaron que había sido ganador?

-Estos días estoy en Medellín, Colombia, porque formo parte del colectivo Isotopía y presentamos una publicación en la feria cultural del Bogotá y Medellín con unos cuantos representantes. Estaba en el hotel durmiendo y a las cuatro y media de la mañana empecé a recibir llamadas. Pensaba que sería de algún comercial o una operadora telefónica. A las siete y media de la mañana, cuando abrí el WhatsApp, vi los mensajes y que me estaba llamando el presidente de la Diputación de Huelva. Sentía que debía haber cogido las llamadas y luego la alegría cuando me enteré de que era para el premio. Estuve media hora en la habitación del hotel dando vueltas, sin saber si me metía en la cama, me duchaba o daba saltos. Ha sido un momento emocionante que he podido luego compartir con los compañeros del colectivo, que se han sentido emocionados también. Creo que he estado horas caminando por encima del suelo y me siento muy afortunado.

«He tratado de hacer con ese dolor algo bello, sin evitar la dureza, porque no se puede edulcorar»

-¿De qué trata 'El undécimo mandamiento'?

-Es un libro sobre la enfermedad cognitiva de mi padre, que tiene 92 años. Es una situación realmente muy dura para la familia y para el enfermo y con el paso del tiempo sabemos que es un camino sin retorno. Era algo que me tocaba dentro y era inevitable no escribir. Es de las personas que más quiero y he tratado de hacer con ese dolor algo bello, sin evitar la dureza, porque no se puede edulcorar. Me parecía que era una forma de ser honesto con esos sentimientos y transmitir esa vivencia que es común a otras personas, pues muchos lo han afrontado o lo van a afrontar.

«Intento que el libro sea una expresión de amor hacia mi padre, una persona muy importante para mí y a la que le debo todo»

En el fondo intento que el libro sea una expresión de amor hacia mi padre, una persona muy importante para mí y a la que le debo todo. El libro trata el papel de la memoria y su pérdida y eso te lleva a resignificar todo lo que estás viviendo y a reflexionar sobre cuál ha sido la relación con tu padre. Es una situación que te obliga a mirar atrás y a dar sentido a lo vivido, a todo ese cúmulo de sensaciones muy fuertes y no exento de momentos de humor. Él siempre ha sido alegre y nos ha transmitido eso. El humor es también una forma de sobre llevarlo y afrontarlo. A raíz de estos sentimientos encontrados surge el libro.

«La poesía te ayuda a sobrellevarlo, pero también te obliga a mirar las cosas de frente, que es lo más doloroso»

-¿Cómo se estructura la obra y qué extensión tiene?

-No es muy extenso. Tiene 50 poemas. En cuanto a la estructura, poco a poco va afrontando diferentes núcleos temáticos. Algunos poemas tratan el comienzo de la enfermedad. Otros la historia de la vida de mi padre, de la mía, de la situación en casa. Es algo progresivo. Hablo del papel de la palabra en todo esto. Te interpela y la poesía te ayuda a sobrellevarlo, pero también te obliga a mirar las cosas de frente, que es lo más doloroso. Intento que el libro llegue a una cierta esperanza y reconciliación dentro de una situación que no tiene esperanza.

-¿Cree que su poemario puede en cierto modo ayudar a otras personas en la misma situación o al menos sentirse identificada?

-La obra no aporta soluciones porque no es un libro de autoayuda, pero puede ayudar a mirar una realidad dura, en la que estamos muchísimas personas y de la que no se puede hablar, pero es cada vez más común por el envejecimiento de la población. Mi padre, en el fondo, es todos los padres y yo soy el hijo que pueden ser todos los hijos. Muchas personas se van a ver reflejadas en esta vivencia y me gustaría que encontraran belleza, porque la poesía nos da eso y verdad en una situación como ésta.

«Ahora estamos en esa trampa de la lectura diagonal, tan dañina, que explica lo que pasa en el mundo»

-Siempre está sometido a debate el papel que debe representar la poesía ¿Qué opina al respecto?

-La poesía es algo que va en contra del rimo en el que vivimos, un ritmo extremadamente apresurado, que nos impide una mirada atenta. Pide la lectura cuidadosa y no la diagonal, que le viene mal a todo. Ahora estamos en esa trampa de la lectura diagonal, tan dañina, que explica lo que pasa en el mundo. La poesía requiere una pausa, dejarlo todo, y concentrarte, que en estos tiempos es terapéutico. Nos aleja de distracciones. La atención parece imposible y hay que reivindicarla. La poesía nos salva de este tiempo voraz y el ritmo inhumano en el que vivimos y nos obliga a mirar hacia adentro. Requiere de coraje pero es recompensado con dosis de belleza y verdad y te transforma. Hay que estar dispuesto para meterse en un libro, no existe nada más. Es un maravilloso viaje que que no tiene parangón.

-Sus vínculos con la poesía vienen de la familia?

-La verdad es que no. Vengo de una familia de origen humilde de un pueblo de Zamora, que antes de acabar la educación obligatoria a los 14 ya estaban trabajando. No obstante, han tenido la mejor dedicación posible conmigo y mis hermanas. Fue un valor que fuéramos a la biblioteca desde pequeños y que poco a poco hubiera libros en casa, que tuviéramos algo mejor que ellos. Empecé mis primeros poemas en la adolescencia. Era poemas de amor muy malos, terribles, pero tenía que expresarlo, tenía que salir por algún lado. Mi manera de expresarlo es la palabra, la escritura. Empecé en un momento de mi juventud en el mundo de las artes visuales y la fotografía. Estudié en una escuela de fotografía y cine y desarrollé proyectos artísticos. Dejé la palabra en un segundo plano y en los últimos años me di cuenta que tenía que volver a la poesía y darle un papel que había sido secundario. De ahí este libro y el poder publicarlo ahora.

-¿Qué otras publicaciones tiene de poesía u otra naturaleza?

-Este poemario premiado es mi primera publicación de poesía. Es un rara avis. Tengo dos obras previas. Mi primer libro fue 'Obras Maestras', ganador del premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles 2018. Es una obra que explora, a través de fotografías y textos, la transformación de la mirada humana sobre el arte. Reflexiona sobre el uso de la tecnología y nuestra experiencia del arte, como el turismo masivo y los dispositivos han apresurado a través de las pantallas la realidad de las obras. Se desarrolla en el Museo del Lovre, que se convierten en un campo de juego simbólico que muestra las tensiones existentes entre las obras, los dispositivos digitales y las personas que miran a través de ellos. Mi segundo libro, publicado con una ayuda de la Universidad de Cádiz, es 'Las metamorfosis'. Con collages y texto reflexiono sobre la naturaleza del arte, la verdad y la belleza. Son un conjunto de impresiones digitales sobre lienzo creadas a partir de reproducciones fotográficas de pinturas de la colección del Rijksmuseum (Amsterdam). Las posibilidades de manipulación de la imagen digital permiten crear nuevas obras partiendo de las piezas originales, inaugurando un nuevo museo imaginario. Ambos proyectos mezclan imágenes y texto, son proyectos híbridos entre las artes visuales y la literatura. 'El undécimo mandamiento' es el primer libro de poesía que voy a publicar.

-¿Qué autores de poesía han sido una influencia y tiene como referentes?

-Por una parte está el colectivo Isotopía, que es un grupo internacional con poetas de de España, Colombia, Chile y Argentina. Nos sentimos afortunados porque trabajamos en común y comentamos poemas que escribimos. Te saca de la labor solitaria de la escritura. Hay momentos inevitables de soledad, porque se necesita profundizar. Pero el momento de compartir y mirar a más distancia viene muy bien con compañeros que entienden del oficio. Estos poetas son importantes, son mis compañeros.

«Me ha influido mucho Hugo Mujica, que es de las miradas más luminosas que hay ahora mismo en español»

En cuanto a las lecturas que uno hace con educación y atención me ha influido mucho Hugo Mujica, que es de las miradas más luminosas que hay ahora mismo en español. José Ángel Valente me parece un poeta maravilloso que profundiza en la oscuridad y encuentra la luz. Es un referente inexcusable. Sharon Olds es una autora estadounidense muy reconocida que ha sido una de mis mayores influencias de los últimos años. Tiene un libro que se llama 'El Padre', que es parecido al mío, pero ella es más descarnada y yo soy más pudoroso, pero en ese sentido es una poeta que ha influido mucho en mí y de la que aprendo constantemente. Lo bonito de leer a grandes poetas es que disfrutas y aprendes como escritor. Y no puedo olvidar a Luis Cernuda. Su mirada meditativa es una de las grandes influencias. Cuando lo leo la verdad que es me siento absolutamente acompañado en la vida.

-Le veremos entonces pronto en Huelva, ¿Conoce la ciudad?

-Aún están las fechas pendientes pero entre finales de mayo y primeros de junio se entregará el premio y se presentará el libro. Iré encantado. La ciudad de Huelva es de las pocas capitales de provincia que no conozco y tengo ganas de ir y también será para mi un privilegio visitar la casa de Juan Ramón Jiménez.