Iván Macías: «Queremos que Huelva sea cada año referencia del teatro musical»

Es un genio incansable de la composición que ha conseguido que se le abran las puertas de los más grandes y prestigiosos templos de la cultura. Musicales de obras universales como 'El médico', 'Los pilares de la tierra', 'La historia interminable', '¿Quién mató a Sherlock Holmes?' o 'El tiempo entre costuras', llevan la firma del compositor Iván Macías (Moguer, 1982), que se estrenó en este género con 'Germinal, es tiempo de revolución' (2015) y atesora multitud de reconocimientos. Respira melodías, acordes, armonías…. va ensamblando todo en su cabeza y junto a su batuta lo lleva al escenario. Construye sobre los cimientos de la música obras donde voces, instrumentos, atuendos y decorado cuentan historias con las que el público viaja en el tiempo, se emociona, vibra, reflexiona y se transforma. Esa experiencia única que tantos grandes auditorios ha llenado en su carrera profesional es lo que busca ahora recrear en su tierra con el espectáculo 'Horizonte Broadway'.

De la mano de la Diputación de Huelva pretende mostrar en el Foro Iberoamericano de La Rábida algo nunca visto por los espectadores onubenses. El próximo 25 de julio se desarrollará un concierto sinfónico donde grandes interpretes que han sido voz de destacados musicales, junto a un coro de 30 personas y la prestigiosa Orquesta de Extremadura, dirigida por Macías, recorrerán fragmentos de todas esas obras que han marcado época. Un momento único que está llamado a repetirse cada año. Tras días y meses de locura, el moguereño atiende a Huelva24.com para detallar un proyecto que está próximo a ver la luz.

-Ha dicho en sus redes sociales que va a suceder «algo grande» con 'Horizonte Broadway' el próximo 25 de julio en el Foro Iberoamericano de La Rábida. ¿Por qué?

-Lo que se va a hacer es algo que no se ha visto nunca antes en España. Seguro, porque es música original. A nivel de teatro musical reunimos en un escenario a una orquesta profesional como la de Extremadura, ahora mismo de las más punteras, un coro de 30 personas y 14 voces de las mejores voces que hay en Madrid del teatro musical de Madrid. Una cosa tan grande no se ha hecho nunca. La gente viene porque cree en el discurso, soy de Huelva y han visto el nacimiento de este proyecto y quieren venir para que la gente de Huelva disfrute de la música de estos musicales.

-¿Qué artistas van a participar?

-Son los más referenciales, como Daniel Diges, Talia del Val, Jana Gómez y Paco Arrojo. Los 14 son brutales, grandísimos artistas y buenísimos amigos. Estoy muy orgulloso de que a todas las personas a las que he llamado están dispuestos a ir al fin del mundo.

-Al final cuenta con un recorrido y un prestigio y eso habrá pesado en esas respuestas ¿Le ha costado trabajo convencer a los participantes?

-Llevo sembrando toda la vida y muchos años en esto. 'El Médico' se estrenó en 2018 en Madrid y he ido haciendo amigos. Además, a los artistas les gusta formar parte de los procesos creativos y estrenar partituras. La mayoría de estos artistas no han hecho preguntas ni puesto condiciones. Sólo han dicho «cuenta conmigo». Y eso es una suerte. Además, Huelva es una maravilla, un paraíso que muchos no conocen. Huelva es fantástica pero estamos muy lejos de Madrid.

-¿Cómo surge la idea de hacer posible 'Horizonte Broadway'?

-Hace unos meses el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y la diputada de Cultura, Gracia Baquero, vinieron a Madrid a ver el musical 'Los Pilares de la Tierra'. Estuvimos charlando y me hicieron muchas preguntas. Vi al presidente muy interesado y con ganas de poner a Huelva en el mapa cultural. Quería que lo que hacía en Madrid tuviera repercusión en la provincia y verlo allí. Y me puse las pilas. Lo hacemos por convencimiento puro de que es nuestra obligación poner a Huelva en el mapa. Ni vendiendo todas las entradas se va a pagar todo lo que vamos a montar en el Foro de La Rábida. Es importante que la gente de Huelva sienta que lo que lo que se va a hacer exclusivo. La entrada vale 25 euros, pero lo mismo en Madrid vale 120 euros la entrada más barata. El espectáculo será en un sitio increíble como el Foro Iberoamericano de La Rábida y vamos a vivir una noche realmente única y mágica. 'El Médico' llena cada vez que va por Andalucía, 'El tiempo entre costuras' llenó en Huelva y cada vez que hacemos algo en casa se llena. Ahora el público va a tener esa música pero como nunca porque somos muchos en el escenario.

-¿Cómo va la venta de entradas?

-La venta de entradas va muy bien. Estamos en un 40%, pero tenemos que llenar el Foro Iberoamericano de La Rábida.

«La idea es que se haga en Huelva todos los años y que vengan grandes artistas que son amigos»

-¿La idea es que este espectáculo se represente en más lugares o sea algo único?

-No. La idea es que se haga en Huelva todos los años y que vengan grandes artistas que son amigos, gente muy cercana, y a disfrutar de los musicales. Otros años veremos hacia dónde nos lleva. Tengo amigos de Londres que también quieren participar para el año que viene y aprenderse canciones. Queremos que Huelva sea cada año referencia del teatro musical por tres horas. Me parece muy interesante.

-Huelva es conocida internacionalmente por su gastronomía, tiene fama como destino turístico y también se trata de que se haga visible el talento que atesora en el ámbito cultural, ¿Cómo lo ve?

-Lo tenemos muy difícil y esa es la película. Huelva tiene un talento increíble, que asociamos sobre todo al flamenco. Tenemos mucho arte en toda Andalucía, pero soy de Huelva y me toca pelearme por mi tierra. Para un niño, y ese es el 'leiv motiv' de 'Horizonte Broadway' que nace con talento y quiere dedicarse a las artes escénicas y la música lo tiene muchísimo más difícil que otro de Sevilla, Málaga o Madrid. Esa es la historia que contamos y que he vivido yo y que veo con jóvenes de mucho talento y que tiene que pelear no el doble que otros, sino exponencialmente, infinito. En Madrid hay incontables escuelas escénicas, se puedes ver muchas obras, castings y procesos de formación y en Huelva no hay. Cuesta mucho subir a hacer un casting y si tiene que hacer 10 en un año… Los que ahora mismo tenemos un poco de posicionamiento tenemos que alzar la voz y decirlo y tenemos la suerte de que la Diputación de Huelva me ha comprado el discurso. Igual es mejor hacer el proceso a la inversa y traer a la gente a la provincia y que poquito a poco ese talento de Huelva conecte con lo que sucede en Madrid. Se pueden hacer cosas muy bonitas y es la intención que tenemos.

-Un ejemplo de esa situación que expone es la onubense Noelia Rincón, que está Entre Huelva y Madrid avanzando en el mundo del espectáculo.

-Es el ejemplo perfecto. Es una niña de Huelva de 17 años con muchísimo talento, que canta, que estudia y trabaja y que ha estado en Madrid conmigo haciendo musicales como 'El Médico' o 'La historia interminable' en roles protagonistas. La conozco desde que hicimos en Huelva 'Germinal'. He sido un facilitador porque sencillamente sé que tiene ese talento, pero todo lo ha conseguido por sus propios medios. Yo la cito al casting y la decisión la toma todo el equipo, producción, dirección musical y entre ellos estoy yo. Imagínate lo que le cuesta a sus padres llevarla a Madrid a que haga funciones como profesional y a los castings. Ir a Madrid, dormir, comer y para que te digan pasa a la siguiente fase y otra vez. Es un sacrificio de toda la familia. Viviendo en Madrid estaría a varias paradas de metro.

«Está siendo probablemente el año más importante de mi vida»

-¿Cómo está siendo su 2025 en cuanto a proyectos?

-Está siendo probablemente el año más importante de mi vida. Están sucediendo muchísimas cosas y todas muy buenas. Está siendo un año de sembrar muchísimo y trabajar de domingo a domingo, 13-14 horas diarias, para lo que queda por venir, que es mucho para lo que se recoja en 2026, 2027 y 2028 y ya irán saliendo las noticias. Eso será gracias al trabajo de 2024 y 2025.

-Esta semana está en Nueva York. ¿Va a menudo y para qué?

-Siempre voy a ver qué está sucediendo en el epicentro del teatro y del teatro musical. Tengo algunas reuniones y contactos y voy también a aprender y estudiar. Tengo algunos seminarios y clases. Todos los años voy 7-8 días a palpar la realidad. Es mi congreso profesional anual. Para mí es 80% trabajo, 20% placer.

-¿Personalmente siente que ha triunfado con todos los obstáculos que ha superado desde Huelva y todo el éxito que ha cosechado con sus musicales?

-Si el triunfo es que voy consiguiendo mis objetivos, sí. Pero es algo efímero. En cada proyecto vuelves al punto de partida y aquí no hay otro secreto que trabajar todo el día. Lo de triunfar o no que lo digan otros. A mí no me quita el sueño lo más mínimo.

-¿Se sientes valorado profesionalmente más fuera de Huelva? ¿Cree que se le da el reconocimiento que se merece?

-No pienso en eso. ¿Tengo más mérito que quien opera en el hospital Juan Ramón Jiménez a corazón abierto y salva una vida? creo que no. Yo me siento muy querido en Huelva por mis amigos y mi gente y valorado dentro de mi profesión. Quien piense lo contrario me quita cero energía y sueño.

«Me encanta mi trabajo. Para mí es mi hobby. Disfruto muchísimo sentado en el piano componiendo»

-Hablando de energía, ¿de dónde la saca para ser tan activo en su profesión?

-Me encanta mi trabajo. Para mí es mi hobby. Disfruto muchísimo sentado en el piano componiendo y desarrollando proyectos. Soy una persona muy inquieta en cuanto a creatividad y tengo mucha disciplina. Hay días que no apetece hacer nada, pero te pones y empiezas a trabajar. Estamos en un mundo muy competitivo y hay que formarse, estudiar. Además tengo la misma ilusión que hace 20 años y eso es clave. Levantarte con ganas de hacer cosas.

-¿Y la inspiración dónde la encuentra, esa primera chispa?

-En mi caso influye mucho bajar a Huelva. Ir al Parador de Mazagón, la gastronomía, con sus gambas y el pescaíto. Te aseguro que así la inspiración funciona mejor. Todo influye. Como decía tengo mucha disciplina y lectura y trato de estar en el día a día de lo que sucede.