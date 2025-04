Erick Alcántara homenajea con 'Never let go' a los testigos mudos de nuestra infancia

Erick Alcántara, artista plástico mexicano afincado en Huelva, propone un 'pop up', una exposición artística temporal. Este viernes 25 de abril (19.30 horas) inaugura en el Colmado Espacio (Miguel Redondo, 32) su nueva muestra 'Never let go', abierta también el sábado y el domingo, con un horario de 10.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

El talento de este maestro del dibujo se vuelca ahora en explorar colores impactantes y llamativos, con los que aborda temáticas cargadas de nostalgia infantil con un giro irónico y critico propiciado por su pincel.

Como el propio Alcántara explica «Never let go es mi recordatorio personal a esos pedazos de plástico y pintura, a esos personajes de dibujos animados, compañeros de nuestra infancia y testigos mudos de nuestras vidas, que ahora se llenan de dilemas mucho más complejos que reunir las siete bolas de dragón y más difíciles de enfrentar sin la posibilidad de invocar al poder de Grayscull».

«Color, color, color»

Esta propuesta empieza con una exploración a las experiencias vitales, el 'revival' de donde las vivencias diarias eran «juego en el mundo cambiante, construido por el comienzo del uso de las pantallas, la televisión, las video consolas, los dibujos animados. Color, color, color, el contexto en el que se construían los sueños, el juego».

Las obras tocan directamente el concepto 'cuqui' como punto vertebral, parten desde la experimentación compositiva con bodegones de juguetes y objetos cotidianos, hasta la exploración de imágenes de la cultura popular universal, integradas en un estilo propio y lenguaje contemporáneo.

Las obras tienen títulos como Fantasía edulcorada, que sirve de cartel de la muestra, Sueños cadmio de jardín; Falesia, una cara que gusta; Tarde para merendar, temprano para cenar; Anca la abuela; Enjoy it 4; Canela y algodón y Una amiga vino a verme.