Las 7 preguntas random de Espacio 0 a los 7 artistas de la exposición 'De Géuve a pintura'

La exposición colectiva De Géuve a pintura. Una mirada a Sebastián García Vázquez llega a su fin esta semana. En ella, siete artistas: Antonio Barahona, Alba Cortés, José Luis Domínguez, Fernando Domínguez Rivas, Johanna Failer, Alexander Grahovsky e Israel Tirado, han realizado un sentido homenaje y una potente reivindicación de la figura del artista de Puebla de Guzmán. Un diálogo entre el costumbrismo y el arte actual que ha sido capaz de romper las barreras del espacio-tiempo para posicionar al visitante frente a una conversación entre los artistas.

Con las tradiciones andevaleñas y la importancia de lo rural y del folclore como partes indispensables de nuestras identidades como fondo conceptual de esta muestra, hemos querido saber un poquito más sobre cada uno de los artistas participantes a través de sus respuestas a nuestras preguntas random:

-1. ¿Qué es lo más raro que has comprado en tu vida?

-Antonio Barahona: Lo más raro que he comprado puede ser 500 palillos de madera con punta.

-2. Si fueras un producto congelado del supermercado, ¿cuál sería?

-Alba Cortés: Dada la gran cantidad de ellas que como, no podría ser otra cosa que una bolsa de patatas para freír.

Imágenes de la inauguración de la exposición ALBERTO ARROYO

-3. ¿Hay alguna palabra que no soportes?

-José Luis Domínguez: No soporto la palabra «fascismo», porque es la falta de libertad. El artista tiene que ser libre para crear; es impensable un artista fascista. En la misma línea, podría decir la palabra «intolerancia». Una cosa es la crítica y otra muy distinta, la intolerancia. Fascismo e intolerancia son la misma idea: no tolerar al que es diferente.

-4. ¿Cuál es tu medicamento favorito?

-Fernando Domínguez Rivas: El limón.

-5. ¿Cómo son tus pijamas?

-Johanna Failer: La verdad es que no tengo ni un solo pijama. Tengo pantalones de estar en casa y camisetas antiguas que algunas uso para pintar y otras, para dormir. Suelo dormir en bragas y camiseta, y, en verano, sin nada.

-6. ¿Qué sueles ver en YouTube?

-Alexander Grahovsky: Suelo ponerme YouTube mientras pinto, así que ver ver no veo mucho, pero lo escucho. Sobre todo cosas de cine y series, como cualquier crítica o vídeo de Sensacine que lleve la firma de Alejandro G. Calvo o Alesya Makarov, y prácticamente cualquier video en plan «cosas qué no viste y son superimportantes» o teorías sobre pelis de superhéroes. Y si no es de TV o cine, los lunes no fallo a Quieto todo el mundo y los martes a Nadie sabe nada y Sastre y Maldonado.

-7. ¿Qué récord Guinness te hubiera gustado conseguir?

-Israel Tirado: Un récord Guinness que me encantaría romper sería ser el primer hombre en pisar Marte.

De Géuve a pintura Podéis visitar la exposición De Géuve a pintura. Una mirada a Sebastián García Vázquez hasta el 7 de junio en la galería Espacio 0 (calle Miguel Redondo, nº 52), de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 11:30 a 13:30 horas. Más información en www.espaciocerogaleria.com.