Dos figuras del toreo: Roca Rey y David de Miranda, a hombros en Huelva

Da igual cuando lean ustedes esto, Huelva espera a Miranda con amores de novia nueva y Miranda llega a esta su plaza con ardores de enamorado eterno. Este enamorado de rosa y oro con cabos blancos, este cortejador recalcitrante, de pocos romanticismos superfluos, llegó este tarde a la plaza de toros sobre coche de caballos, acompañados de bellísimas señoras de mantilla y con Huelva gritándole torero por La Vega Larga. Era el tercero de la tarde de una terna de campanillas que puso un no hay billetes que hoy nadie podrá discutir. Que no se entere Urtasun, pero desde la época tomista del de Galapagar no se ponía con tanta antelación y tanta evidencia el ansiado cartel, que es como un 'tuit' (o como lo llame ahora Musk) de amor.

Manzanares torea de muleta a su primero sergio borrero

Manzanares abría la tarde con toro áspero que nunca se entregó. Faena a media altura del de Alicante al que vimos con ganas de agradar y consiguió lucidos momentos a derechas. Mató con eficacia y se le pidió la oreja. No hubiera pasado nada si se la hubiera llevado en el esportón el hijo de aquel Manzanares...

El cuarto fue el toro de más trapío, nos gustó de salida y que en la muleta mostró profundidad y bravura, pero la faena nunca consiguió enganchar a La Merced. Tampoco mató bien y todo quedó en un guiso sin sal, ni chicha ni limoná.

Roca Rey hizo esta tarde en Huelva todo lo que tiene que hacer un torero que quiere ser figura del toreo a un noble toro de Torrealta. Quites, de valor toreo de quietud, arrimones cuando no puede ser, no tener miedo a la voltereta que sabía el limeño que podía venir, con la rodilla maltrecha según el parte médico y la realidad de una cojera evidente, como evidente es la raza especial de este hombre que se vino más arriba aún y volvió loca a la Merced. Dos tandas de muy buena factura antes de un arrimón y tentetieso de figura del toreo. Dos orejas, vuelta al ruedo, clamor en los tendidos y a la enfermería. Algo tendrá Roca cuando lo bendicen.

Un momento de la faena de Roca Rey sergio borrero

Sí que quiere mandar en esto y salió al quinto, que no fue claro, rebrincado, sin humillar y ante este burel el mandón volvió a imponerse. Tanto se impuso Roca que el toro acabó buscando el amparo de las tablas tras las manoletinas y la estocada desprendida. Todo esto no es de oreja en Huelva, para un torero infiltrado, que lo pone todo, Pues discrepamos. Discrepamos mucho.

Esa historia de amor de la hablábamos tiene una celestina que es José Luis PeredaLópez, que apuesta por la pareja Huelva-Miranda con persistencia y fe ciega en ambas. Hoy nació con palmas por Huelva que anunciaban la salida de un toro guapo de Torrealta, al que recibió Miranda por delantales, para quitar luego por saltilleras entre las que se llevó una zancadilla. Luego un vibrante tercio de banderillas donde Huelva demostró también el cariño por sus escuderos, Fernando Sánchez y Cándido Ruiz, a los que obligó a desmonterarse. Faena de muleta que empezó por estatuarios de libro y quietud, de ligar mucho en series largas en redondo y muy exigentes, muy bien recibidas por el rendido público. En la retina dos series de naturales profundos y exigentes. Se había arrimado antes Roca y se arrimó Miranda en los mismos terrenos para acabar con naturales a pies juntos rozando el desprecio al buen Torrealta. Estocada como un cañón y dos orejas de Huelva, enamorada sí, pero no tonta, que exige la misma entrega que ella regala.

El de Trigueros anoche sergio borrero

El sexto fue otro cantar con la muleta porque no quiso pelea. Tras emociones en el recibo por verónicas limpias y el quite por tafalleras rematadas con adorno que volvió loca a la amartelada plaza, derechazos con media muleta y ahí se acabaron las ganas de embestir del precioso jabonero, dicen que hijo de aquel Sereno de la misma capa indultado en esta misma plaza en el 2018. A partir de entonces la faena se llevó al terreno de cerca, de montarse en lo alto, de embestir Miranda si no embestía el del Toñanejo. Mondeñinas serias y ajustadas previas a la estocada que tardó en hacer efecto, y oreja a Miranda tras un recado presidencial.

Otra tarde que se lleva David de Miranda, y van muchas, hoy ante el que manda en las taquillas y los dineros, de carreras paralelas y coincidentes en la época novilleril. Manzanares de convidado a la rivalidad que se vislumbra para las siguientes temporadas a poquito que las cosas vayan por los caminos de la torería honrada.

Corrida de abono. Cuarta del ciclo de Colombinas en La Merced Plaza de toros de la Merced. Cuarto festejo del abono de Colombinas 2025. Lleno de no hay billetes. Toros de Torrealta de magnífica presentación, serios de comportamiento y buen juego segundo y tercero.

José María Manzanares de burdeos con adornos azabache Ovación tras fuerte petición y ovación

de burdeos con adornos azabache Ovación tras fuerte petición y ovación Andrés Roca Rey de grana y oro dos orejas y ovación

de grana y oro dos orejas y ovación David de Miranda de rosa chicle y oro dos orejas y oreja tras aviso

de rosa chicle y oro dos orejas y oreja tras aviso Saludaron en banderillas tras parear al tercero Cándido Ruiz y Fernando Sánchez y tras poner banderillas al sexto Fernando Pereira y Fernando Sánchez

Esta historia tiene más capítulos y Miranda será protagonista, Roca Rey también.