Mucho Balonmano Pinto para el PAN Moguer (30-23)

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer tenía un gran desafío en su visita al Balonmano Pinto, segundo clasificado y con una gran racha de victorias, y no logró sacarlo adelante. Perdió 30-23 ante un rival que está ahora mismo a un nivel superior al conjunto amarillo, que dio su máximo mientras pudo.

El encuentro comenzó igualado. No se movió el marcador en los primeros cinco minutos y después no fue hasta el minuto 15 que abrió hueco el conjunto local (8-6). El PAN estaba dando la cara, pero no atravesó por unos malos minutos y se fue al descanso cinco goles abajo (15-10).

En la segunda parte la distancia se mantuvo apenas inalterable durante muchos minutos. Fue en la recta final del partido cuando el Pinto terminó de hacer sangre. En el minuto 45 subió a siete la diferencia (22-15) y en el 50 a 9 (25-16). En los dos últimos parciales el equipo de Moguer pudo recortar algo la diferencia para acabar perdiendo 30-23.

Máximos goleadores

El máximo goleador del conjunto amarillo fue Javier Rengel con 7 tantos, seguido de Juan Domínguez (4), Alberto González (3) y Mateus Pedro (3), el último fichaje.