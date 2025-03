Emilio Martín y el Hyrox: «Es una manera, de las más potentes que hay, de seguir sintiéndome vivo y con ganas de seguir adelante»

Emilio Martín, campeón del mundo y europeo de duatlón, atleta, ciclista y ahora competidor en la disciplina del Hyrox, ha lanzado en las redes sociales una interesantes reflexión sobre lo que supone para él este deporte que ahora practica en su situación actual, en la que lucha por segunda vez por superar un cáncer.

«No imaginaba que la motivación y las ganas por estos deportes me ayudaran a querer moverme antes, durante y después de la primera vez que el cáncer apareció en mi vida y por supuesto no imaginaba que lo volviera a hacer por segunda vez», expone el onubense, que compartió que han pasado 875 días desde que debutó en su primer Hyrox. Fue en Valencia el 15 de octubre de 2022.

Al respecto, señala que «por eso le doy importancia a estas fechas, porque solo hace 875 días, mi vida era muy diferente en muchos aspectos y te das cuenta como pequeñas decisiones te llevan por un camino totalmente diferente al que esperabas». Agrega que «sé que puede haber gente que no entienda que en una situación como la mía ahora mismo venga a competir, pero es que para mí es una manera, de las más potentes que hay, de seguir sintiéndome vivo y con ganas de seguir adelante».

«No imaginaba que lo que era un hobby, una alternativa para seguir haciendo deporte y mantenerme bien ahora sea también mi forma de ganarme la vida»

«Se que esta vez no seré tan rápido corriendo como lo fui hace 875 días, pero ¿acaso eso importa?», indica Martín, que recuerda de entonces que «no imaginaba que este deporte -ya estas modalidades híbridas mejor dicho- que me presentó mi amigo Daniel Arazola me iba a enganchar tanto. El veneno quedó dentro desde ese día y yo lo he transmitido allí por donde he ido pudiendo». Añade que «No imaginaba que lo que era un hobby, una alternativa para seguir haciendo deporte y mantenerme bien ahora sea también mi forma de ganarme la vida», pues «por aquel entonces eran otros proyectos los que parecía que iban a cubrir mi vida laboral pero situaciones y decisiones hicieron que hace 2 meses y medio abriera mi propio centro de entrenamiento @muv.360 enfocado en gran parte en preparar a aquellas personas que lo deseen a poder participar y disfrutar de estas nuevas modalidades».

Acaba diciendo que «como para muchas cosas en la vida voy tarde, pero creo que por fin voy entendiendo cómo funcionan algunas cosas que son las de verdad importantes. Suerte de estar aquí y de estar con algunas de las personas que quiero estar».