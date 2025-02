Emilio Martín, con todo contra el cáncer: «Quiero centrar mi tiempo y mis fuerzas en salir de ésta»

Emilio Martín, deportista onubense tan laureado como querido, ha vuelto a compartir públicamente su situación sanitaria. Tras anunciar que volvía a afrontar una situación complicada, este viernes ha explicado con más detalles que va afrontar una nueva batalla contra el cáncer.

«Sí, me toca volver a pelear contra esta maldita enfermedad. El cáncer ha vuelto a reproducirse. Esta vez se afrontará de manera distinta. Hay que atacarlo primero para después intentar operar», manifiesta.

Comparte que «no sabía si poner algo en redes o no pero debido a la publicación que hice ayer la noticia ha llegado a mucha gente y como la vez anterior, no quiero que se tergiverse nada».

«Animado, con ganas, con fuerzas«

Asegura que se encuentra «animado, con ganas, con fuerzas, con un nuevo proyecto entre manos que me mantiene muy vivo». Asimismo señala que «agradezco todos los mensajes que he recibido y que me quedan por recibir, pero perdonadme si no os contesto. No siempre apetece hablar del tema y quiero centrar mi tiempo y mis fuerzas en salir de ésta».

«Perdonad también a mi familia a la que con todas las buenas intenciones habéis preguntado y preguntaréis. Ell@s también necesitan ese tiempo y esas fuerzas y quizás tampoco tengan ganas de hablar del tema. Yo os iré contando por aquí como va todo. Sirva este mensaje como respuesta a todas aquellas personas que de un modo u otro os habéis interesado. Agradecido por vuestro cariño y vuestro respeto», acaba diciendo.