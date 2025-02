El Recreativo Paterna acusa al árbitro agredido de mentir en su acta para «hacer daño»

El Club Recreativo Paterna ha respondido al comunicado del Comité de Árbitros de la Categoría Provincial de la Delegación de Huelva, que este miércoles anunció que los colegiados han decidido no arbitrar más a este club tras la «grave» agresión sufrida el pasado domingo por un colegiado en el partido ante el CD Estrella. En este encuentro, los compañeros del agresor persiguieron al árbitro hasta su vestuario, donde lo insultaron y amenazaron y no dejaron a dos directivos de la Federación auxiliar al colegiado porque «cerraron la puerta para impedir su acceso».

En el comunicado, el Recreativo Paterna comienza diciendo que «desde nuestro club respetamos al colectivo arbitral. En nuestros casi 100 años de historia, las incidencias en nuestro estadio y con el colectivo arbitral nunca han existido y siempre han sido respetados por nuestra afición, jugadores y cuerpo técnico, rechazando cualquier tipo de violencia».

No obstante, acusa al colegiado de mentir en el acta. «En lo que no estamos de acuerdo y bajo ningún concepto vamos a permitir es que tras el partido disputado el pasado domingo, que finaliza a las 14.00 horas, nos encontramos un acta redactada por el señor colegiado cerca de las 23.00 horas en la que entendemos que falta a la verdad en muchas cosas, con la única intención de hacer daño a un club. Nos defenderemos y argumentaremos las pruebas que tenemos en nuestro poder». En respuesta a este acta enviaron un escrito al Comité de Árbitros «argumentando dichas irregularidades», sin recibir hasta el día de hoy respuesta alguna.

También señala el escrito que «se toman la libertad de hablar de nuestro presidente, persona que lleva 12 años trabajando incansablemente por este club junto a su directiva con la única intención de hacer crecer día tras día a nuestro club y hacer posible que cerca de 200 futbolistas se diviertan haciendo lo que más les gusta». Indican que las declaraciones del presidente están «sacadas de contexto» y que éste lo que ha manifestado es que «para sacar un club hacia delante hay muchos impedimentos diarios, siendo un trabajo duro mantener los equipos en competición. Las directivas no tendrían que perder fuerzas y energías para tener que luchar contra los árbitros que redactan cosas que no son ciertas. No se puede sacar las palabras de contextos y hacer una redacción otra vez con la única intención de hacer daño».

Sobre los hechos denunciados, quieren aclarar que el Recreativo Paterna «no ha impedido la entrada a ningún delegado federativo. En primer lugar, no estaban ejerciendo sus funciones y fueron meros aficionados. Aún así, dichas personas entraron en el vestuario e intercambiaron palabras con integrantes de nuestro cuerpo técnico».

En cuanto al anuncio de los árbitros de no dirigir más un partido de este club en lo que queda de temporada, el Recreativo Paterna afirma que «se presentará el próximo domingo y sin ninguna duda será pitado por un colegiado que designará la Federación. Este club tiene todo su derecho a que se le designe colegiado y asistentes, ya que tienen la obligación sin ninguna duda de hacerlo». Además, comunicó que grabará todos los partidos a partir de ahora por una empresa profesional.

Insisten en que a su entender el comunicado redactado por los árbitros provinciales de Huelva es «precipitado» porque «en ningún momento» han intentado dialogar con el club, manifestando «cosas que bajo ningún tipo pueden hacer, volviendo a repetir desde el club que se envió respuesta a dicho acta y nadie se ha puesto en contacto con nosotros».