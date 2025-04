Empresas tecnológicas apuestan por Huelva para nacer y crecer

El Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur acogió un nuevo encuentro del ciclo 'La mirada económica' de Huelva24.com y Vocento, que estuvo moderado por el periodista Luis Montoto y que en esta ocasión llevó por título 'Pioneros. Así son las startups de éxito nacidas en Huelva'.

Como ponentes invitados intervinieron Rocío Díaz, directora de la Lonja de Innovación de la Autoridad Portuaria de Huelva; Chío Díez, COO de Nexterra Agrotech; Juan Luis Mejías, CTO de Kuviotech; y Eric Sánchez, CEO de Reental.

Todos ellos hicieron hincapié en la idea de que hay que arriesgar y ser valientes cuando se tiene un sueño como emprendedor y también subrayaron que merece la pena apostar por Huelva ya que aquí hay mucho talento que en ocasiones se desperdicia porque los jóvenes tienen miedo de fracasar y no encontrar oportunidades en su tierra y prefieren probar suerte fuera. Una idea que juzgaron como equivocada ya que consideran que Huelva lo tiene todo para poder triunfar y que aquí se lleven a cabo iniciativas tecnológicas.

Un ejemplo de esto es Eric Sánchez, que fue jugador profesional de baloncesto y que hace unos años fundó Reental, empresa con la que cualquier ciudadano a golpe de click puede diversificar su cartera invirtiendo en propiedades inmobiliarias de todo el mundo. «Desde muy pequeñito me gustaba el baloncesto y por suerte fue mi profesión durante más de 16 años. Un deportista se retira joven aunque le vaya bien y piensa en lo que va a hacer después. En la universidad a distancia estudié Ingeniería a mi ritmo y cuando dejé el deporte de élite a los 33 años eso fue un punto de inflexión para mí. Había jugado en 16 equipos y en muchas ciudades españolas y también extranjeras. Mi mujer estaba en Madrid y pensé si quedarme allí, donde suele haber más oportunidades, o en Huelva, donde considero que la calidad de vida es muy alta. Tomé esa decisión vital de intentarlo en mi casa y venir a Huelva me permitió tener más margen que en Madrid porque, aunque allí hay más recursos, aquí vivir es más barato y para emprender te da más margen con los ahorros que tienes. El primer año es mucho trabajar y ganar poco pero luego fuimos creciendo".

El onubense contaba algunos de los entresijos de Reental indicando que «la tecnología nos permite abrirnos al mundo y tenemos una empresa con trabajadores en remoto por todo el planeta. Es una plataforma de inversión inmobiliaria con el modelo de crowfunding. Es una tecnología que viene a cambiar cómo se ofrecen los productos financieros. Transferimos valor de una persona a otra sin necesidad de intermediarios. Monté Rental en 2021 y hemos movido más de 60 millones de euros en España pero también en México, Filipinas, Argentina o Estados Unidos, entre otros países».

De los comienzos, en época post Covid, el CEO de la empresa recuerda que «como toda empresa nació de manera pequeña y lo primero que hicimos fue buscar una casa para lanzarla y que fuera rentable para los inversores. En 2021 la primera fue en el Polígono San Pablo de Sevilla y como fue una idea pionera lo sacó Informe Semanal en la televisión y ahí aparecí yo con mi mascarilla puesta. Había sido una casa de okupas, pero la reformamos y quedó muy bien. Con ese primer inmueble nos fue bien y fue el inicio del crecimiento de Reental. El sector inmobiliario tiene muchas aristas y por ejemplo hemos llegado a financiar un edificio de 3,2 millones de euros«.

"Nuestra tecnología viene a cambiar cómo se ofrecen los productos financieros. Transferimos valor de una persona a otra sin necesidad de intermediarios" Eric Sánchez CEO de Reental

Aunque con la humildad por bandera, Eric Sánchez también sacaba una merecida muestra de orgullo al hablar de Reental. «Tenemos la suerte de ser la segunda mayor empresa del mundo en nuestro sector y la mayor en España. Desde Huelva se ha creado una oportunidad gigante. Hemos democratizado el acceso al sector inmobiliario. Usamos una herramienta que hasta hace poco era remar a contracorriente porque te asociaban a criptomonedas. Empezamos muy pronto y somos la tecnología más avanzada del sector, así que queremos seguir siendo líderes en el futuro», destacaba, y no quería dejar pasar la oportunidad de animar a los jóvenes a apostar por lo local, en este caso por lo onubense: «Antes de la Lonja del Puerto podemos decir que Huelva era un solar. Hay muchos emprendedores y viniendo yo del deporte creo que es un sector que inspira a los niños a que lo practiquen, y en el mundo de la empresa en Huelva no hay inspiración para los que vienen por detrás. Hay gente de Huelva con talento trabajando en todo el mundo que no tienen la oportunidad de emprender aquí. Hay que crear un ecosistema para que los chavales vean que pueden tener oportunidades aquí. En Huelva la mayoría de la gente no conoce muchos caminos sino sólo los dos o tres para los que estamos habituados. A mí me encanta ser embajador de Huelva y no entiendo muchas veces que la gente se marche a vivir a otro lugar. Esto no es fácil y es un recorrido de mucho tiempo, pero si no se empieza no se evoluciona. A ver si más gente se anima».

Eric Sánchez cuenta en Reental con socios muy conocidos en el mundo del baloncesto, caso del argentino Luis Scola o de Ferrán Martínez. Al respecto, recalcaba que «la cabra tira al monte y en el tema de la inversión, y más en la digital, lo importante es la confianza. Hace 20 años tú no metías tu tarjeta en cualquier lado. Ahora hablamos de lo mismo pero de invertir con un click y te traen el producto financiero al salón de tu casa. Por mi trayectoria de deportista he tenido muchos compañeros que además por ejemplo han jugado en la NBA y han sido internacionales, así que contar con ellos hace que generemos confianza en la gente».

Nexterra Agrotech S.L. es una empresa que ofrece soluciones especializadas en quitosano para la agricultura sostenible. Sus formulaciones disparan los mecanismos de defensa de las plantas, reduciendo el impacto de hongos, virus y bacterias sobre la planta y el suelo, lo que permite a la vez fortalecer los cultivos y evitar pérdidas. Son la única empresa española especializada en quitosano agrícola con productos que han sido probados en más de 21 cultivos en ocho países. El fin último de la empresa es fabricar quitosano puro a partir de los desechos de las gambas que se consumen en Huelva (sobre todo industrial), usando el exoesqueleto de éste y otros crustáceos.

Chío Díez, su directora de operaciones, señalaba que «es una compañía de economía circular. Con residuo local y de Sevilla reciclamos de manera ecológica. Es una materia prima con muchísimo potencial y se utiliza también en otros sectores industriales. Es una compañía familiar y yo soy diseñadora y había estado anteriormente en muchas iniciativas de emprendimiento. Mi cuñado me dijo que había visto el primer producto ecológico que hacía algo y pensaba que en Europa iba a funcionar muy bien y nos lanzamos hacia adelante con el proyecto».

"Queremos que la primera planta de quitosano de España esté en Huelva. Solamente hay dos más en toda Europa y nos gustaría que esté aquí para ser referentes de iniciativas biosostenibles" Chío Díez Directora de operaciones de Nexterra Agrotech S.L.

Quería destacar el apoyo que desde Nexterra recibieron en sus inicios desde la Autoridad Portuaria de Huelva: «Llegamos con una idea humilde y en la Lonja del Puerto nos abrieron un nuevo paradigma, dijeron que tenía un potencial brutal y nos ayudaron con sponsors, con lo que cambiaron totalmente la trayectoria de nuestra iniciativa con muchos recursos. Si no fuese por ellos no estaríamos como estamos ahora. Desde la Lonja nos planteamos ser fabricantes y a partir de ahí empezamos una búsqueda de recursos y de socios y dimos con dos que tenían ideas similares a las nuestras. Ya tenían la tecnología para desarrollar el quitosano y en Isla Mayor había una gran producción de captura del cangrejo rojo. Para ellos era un residuo y tenían un problema, pero lo revalorizaron y nosotros también les ayudamos a hacerlo. Es un biopolímero muy versátil y se utiliza para tratamiento de aguas y en minería es vanguardista y también se utiliza por ejemplo en farmacia y cosmética. Se pueden hacer plásticos biodegradables. Puedes hacer moléculas pequeñas o grandes y tienes posibilidades infinitas».

Al igual que Eric Sánchez, Chío Díez quería poner en valor Huelva y de hecho desvelaba que «ahora buscamos capital para escalar de la planta piloto a producir 40 toneladas anuales. Queremos que la primera planta de España esté en Huelva. Solamente hay dos más en toda Europa y nos gustaría que esté aquí. Yo estudié fuera pero llegado a un punto de mi vida dije que quería vivir en Huelva, así que quiero aportarle valor a mi ciudad. Tenemos muchos proyectos y esperemos que alguno de ellos sea puntero. Queremos ser un referente de la producción. Toda la legislación europea está apretando y haciendo un embudo para que tengamos producciones más ecológicas y sostenibles. Hay que ver qué materiales son los más sostenibles y ahí hay una guerra muy intensa y nosotros estamos ahí y esperamos que Huelva sea un referente de esa materia prima y de iniciativas biosostenibles. Decían que Huelva puede ser el próximo Silicon Valley y nos reímos pero porque realmente no tenemos una visión más grande de lo que puede ser Huelva. La Lonja ha hecho una buena mezcla de industria y tecnología y a ver si logramos hacer cantera y la gente joven ve que no se tiene que ir y que aquí tiene un lugar para aprender y desarrollar sus ideas y su talento. Va a tardar, pero cuanto antes empecemos mejor».

Kuviotech es una startup especializada en el sector IoT. Esta compañía está especializada en proyectos de sostenibilidad y eficiencia, ofreciendo información útil para ser explotada de manera sencilla a través de su herramienta Imperium. Ofrecen soluciones a medida, permitiendo integrar en la plataforma, elementos IoT de mercado o diseñar uno a medida para optimizar y medir procesos.

Juan Luis Mejías, su director de tecnología, comentaba sobre su proceso de creación que «Eduardo Morillo, nuestro CEO, empezó en Sevilla pero allí en una primera instancia no tuvimos muchas oportunidades y decidimos ir a Huelva y aquí se apostó por nosotros y ahora tenemos proyectos en buena parte de Andalucía. Además, de cara al futuro queremos seguir creciendo. El Puerto de Huelva nos dio sinergia y también nos ofreció al principio hacer proyectos pilotos como el del ciclo integral del agua con el tema del regadío. Teníamos varios proyectos pequeños y ellos nos permitieron impulsarlos».

Es sevillano y hablaba de las claras sinergias entre ambas ciudades por la cercanía: «En principio nosotros estamos basados en los residuos, pero este sector no tiene muchas posibilidades aunque parezca lo contrario, así que nos orientamos al ciclo integral del agua. Empezamos en la Lonja. Yo soy del Polígono de San Pablo de Sevilla y estamos a sólo una hora, que es una distancia corta, y decidimos que era una buena oportunidad. Empezamos aquí a desarrollar el modelo de negocio de ingeniería que es una consultoría y también estamos en el sector aeronáutico. Aunque haya llovido lo más grande, el agua es un recurso escaso y hay que darle tratamiento. Nuestra primera experiencia piloto fuerte, después del Puerto de Huelva, nos salió en Alhaurín de la Torre en Málaga y allí iniciamos la digitalización del ciclo integral del agua. Lo que parecía un proyecto pequeño se hizo más grande y seguimos creciendo».

"Nos basamos en los residuos, pero este sector no tiene muchas posibilidades aunque parezca lo contrario, así que nos orientamos al ciclo integral del agua" Juan Luis Mejías Director de tecnología de Kuviotech

Miraba al futuro desde Kuviotech recalcando también que «aquí en Andalucía cada vez hay más oportunidades y Huelva las tiene por el simple hecho del Puerto, que es un foco enorme y permite muchas sinergias. Aquí hay muchas ventajas por lo menos para probarte y después puedes crecer en el resto de Andalucía, como ha sido nuestro caso».

Rocío Díaz, directora de la Lonja de Innovación de la Autoridad Portuaria de Huelva, acaparó todos los elogios de los jóvenes empresarios y explicaba el apoyo dado por su institución diciendo que «el Puerto busca soluciones para grandes y pequeñas empresas y para eso creó la Lonja, que en abril cumplirá tres años. Al principio hicimos una convocatoria para ayudar a startsup. El primer año tuvimos seis empresas, el segundo otras seis y ahora en la nueva convocatoria aprobaremos otras diez. Comenzamos con soluciones de barcos, pero al final vimos que el Puerto es como una ciudad y que aparecen problemas de ingeniería, industria, medioambiente… Queremos ayudar al ecosistema de grandes y pequeñas empresas y les aportamos tecnología para que se vayan desarrollando. Hemos ayudado a unas 30 empresas que necesitaban apoyo de monitorización para que lleguen a su objetivo lo antes posible. Y también hemos sacado cinco retos con problemas identificados que tiene el Puerto».

A su juicio, el Puerto de Huelva es muy solvente y un espejo para otros dentro y fuera de España. «No se trata sólo de empresas de Huelva sino de atraer también a otras de fuera, como de Sevilla, Madrid o Italia. Han visto que el Puerto de Huelva es uno de los más innovadores de todo el mundo. Hace poco estuvimos en Singapur y vieron lo que hacemos aquí y que no todo el mundo es capaz de apostar por este tipo de cambios. La innovación no se hace de un día a otro sino que hay que ir con paciencia y cultivando pequeños proyectos para que vayan creciendo. Las pequeñas empresas ya van facturando poco a poco», apuntaba.

"Empezamos hace tres años y hemos hecho unas 1.200 actividades con 4.000 asistentes. Además, hemos dado el salto a la internacionalidad y trabajamos con Sudamérica o Singapur" Rocío Díaz Directora de la Lonja de Innovación de la Autoridad Portuaria de Huelva

La Lonja de Innovación es una iniciativa que tiene mucho margen de mejora y de crecimiento. Rocío Díaz argumentaba que «esto sólo ha hecho empezar. En este tiempo hemos hecho unas 1.200 actividades con 4.000 asistentes. Al principio casi nadie nos escuchaba y empezamos con ideas pequeñitas, pero cada vez vienen más empresas que están consolidadas y a las que les faltan contactos y quieren ampliar sus clientes. No le damos lo mismo a todo el mundo y estudiamos las ideas de cada empresa. Este año hemos dado el salto a la internacionalidad y trabajamos mucho con Sudamérica y ahora también hemos empezado con Singapur. Tenemos muchas opciones de seguir creciendo y queremos seguir ayudando a las empresas con nuestro asesoramiento aunque al final el trabajo lo tengan que hacer ellas».

Por último, al igual que los otros ponentes del ciclo también quería lanzar un llamamiento para que los jóvenes emprendedores apuesten por Huelva. «Cuando hablamos de Silicon Valley, se habla de Málaga, pero Málaga no empezó ayer a hacer esto sino que lleva más de 30 años trabajando en crear esa tecnología. Esto necesita tiempo y que la gente se lo crea, que pienso que es una de las cosas que nos faltan en Huelva. Aquí a todos se nos llena la boca hablando de Huelva pero acabamos contratando a gente de fuera. Son pasos que hay que ir dando poco a poco y los onubenses tenemos que creérnoslo», concluía.