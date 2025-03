Urgente demanda de empleo para la transición energética: «El gran reto es enamorar a los jóvenes con la industria»

La industria de Huelva está en un escenario de cambio, de revolución hacia una nueva era energética, que viene avalada por muchos millones en inversiones y proyectos grandiosos. Todo esto no será una realidad posible sin una mano de obra cualificada que haga efectivo el avance. El necesario relevo generacional, el aumento de efectivos y las nuevas capacidades y habilidades que se demandan conforman las claves a resolver por empresas e instituciones para garantizar que todo siga en el rail del progreso. Pero todo parte porque haya nuevas generaciones interesadas en formar parte de él.

Son algunos de los elementos de la mesa coloquio 'Crear una nueva industria con el impulso de los líderes', la nueva entrega de 'La Mirada Económica', organizada este martes en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur por Huelva24, Vocento, Moeve y el Puerto de Huelva.

Luis Montoto, corresponsal económico de Huelva24, coordinó el coloquio, que introdujo con una importante reflexión acerca de que el talento es uno de los factores limitantes en los grandes proyectos de crecimiento industrial asociados a la economía circular y la transición energética, como los del hidrógeno verde. Este aspecto tiene incidencia en la creación de nuevos puestos de trabajo y riqueza que va generar esta nueva era de la energía.

Para debatir sobre ello, estuvieron voces autorizadas como las de JoséMiguel Barranco, director nacional Sur de Masa; Esther González, directora de Moeve Química Palos; y Francisco Mesonero, presidente de la Fundación Adecco.

Perfiles y competencias

Uno de los aspectos que se tocaron son los perfiles y competencias que se van a demandar en el sector industrial en el corto, medio y largo plazo. Francisco Mesonero, presidente de la Fundación Adecco, introdujo una clave inicial, porque cree que ya no solo intervienen las capacidades a nivel formativo y las habilidades. «El gran reto es enamorar a los jóvenes con la industria», afirmó, porque en el marco actual estos trabajadores «no te vienen y tienes que ir a buscarlos».

«Hay que acercarse a las escuelas de FP y conseguir que los trabajadores del futuro sean polivalentes dentro de un marco de alianzas entre las empresas», consideró. También indicó que hay periodos altos y valles, por lo que insistió en que es fundamental dar respuesta a «cómo puedo atraer a los jóvenes a esta industria y organizarnos para compartir a los trabajadores y vayan aprendiendo competencias variadas y no sea solo formados por aunar tareas concretas y hoy haga una cosa y mañana otra. Es el perfil del futuro».

Por eso concluyó que hay que estar «preparados para la adaptación y el cambio y la movilidad funcional va a ser muy importante», así como «la formación continua».

Por su parte, Esther González, directora de Moeve Química de Palos, expuso que le gusta «hablar de competencias más que de perfiles». Enumeró que Están las 'green skills', competencias verdes, dentro de las técnicas de producción de hidrógeno verde con hidrólisis y la gestión del agua, las competencias conductuales o 'soft skills' y destacó «una importantísima», la comunicación, que no ve «tan desarrollada» por diversas circunstancias en los jóvenes actuales. Otra competencia fundamental es «la adaptación al cambio». Apuntó que «estamos viviendo una transición probando nuevas tecnologías, unas funcionan y otras no».

«Hay muchísimos cambios y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y no tirar la toalla de primera mano» Esther González Directora Moeve Química Palos

«Es un sprint aunque debería ser una maratón. Hay muchísimos cambios y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y no tirar la toalla de primera mano. Aguantar el tirón es una competencia complicada e importantísima», reflejó González, que también citó las competencias digitales, la inteligencia artificial (IA), internet, así como el perfil de científicos de datos, graduados en matemáticas que «tienen una posibilidad profesional que antes era impensable».

Asimismo, indicó que las competencias no son sólo para los nuevos profesionales sino también para quienes están en activo y tienen que trabajar y formarse en nuevas habilidades y formarse. «Hay estudios que mencionan que un 60% de los profesionales de Europa tendrán que sufrir esa adaptación, ese campo de competencia, restyling skilling», explicó, porque «la demanda es dinámica». Comentó que estamos en una fase en la que los proyectos están en fase de diseño o construcción y la demanda de talento «no es la misma en cada una de las fases y va variando hasta llegar a la operación de las plantas y de los centros que se construyen».

José Miguel Barranco, director nacional Sur de Masa, opinó qué perfiles demanda el sector industrial. En el área auxiliar, opinó que necesitan profesionales como «electroinstrumentista, robótica, para acompañar a los equipos con la parte importante de comunicación y tecnificación». Agregó que «faltan profesionales y es muy complicado dar con perfiles electrónicos que quieran trabajar e la industria y suficientes para la demanda que existe».

«Hacen falta perfiles de mantenimiento en todos los sectores« José Miguel Barranco director nacional Sur de Masa

También apunto que hay demanda de perfiles de mantenimiento de instalaciones eléctricas y todo su rango. «Mecánica de ajuste, equipos dinámicos, tuberías y soldadores, construcción», expresó, porque cree que además de cursos de formación para operar las plantas, debe formarse a profesionales para también mantenerlas. «Hacen falta perfiles de mantenimiento en todos los sectores, como el minero y el industrial», dijo.

El producto estrella de Moeve Química Palos es el fenol, policarbonatos y resinas presentes en electrónica, fabricación de coches, ropa, medicamentos -amoxicilina, aspirina-. También producen acetona, un subproducto con muchas aplicaciones como gel hidroalcohólico, metacrilato. La compañía está construyendo una planta de alcohol isopropílico, la primera de España, que supone una inversión de 75 millones de euros que esperan que esté lista a principios de 2026.

Un recurso «súper preciado y muy limitado»

«El personal cualificado es un recurso súper preciado y muy limitado», reconoce su directora, Esther González, que indica que intentan que las paradas para mantenimiento en sus instalaciones no coincidan con las de otras grandes industrias porque «no hay suficiente personal cualificado para abordar estas situaciones». Apuntó que ese panorama exige soluciones porque hay una inversión prevista en Andalucía de 5.000 millones de euros de aquí a 2030.

«Nos queda camino por recorrer, que la formación se adecúe a las necesidades de las diferentes empresas», línea en la que «estamos trabajando todos unidos». «Estamos viendo cómo cruzar aquellas demandas que tienen la industria con la administración y los centros educativos para que el alumno pueda aprovechar la estancia de formación en las industrias», expreso y apuntó que ahora la Formación Profesional es toda dual, es decir, que se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa. Indicó que en Huelva habrá de 7.000 a 18.000 estudiantes en empresas.

Por eso, González insistió en que es «fundamental el que lo que se aprendan en el centro educativo sea aplicable a la industria. Si no es así no es enriquecedor para el alumno ni va aprender de verdad». En este sentido, reconoció que «nos cuesta que los alumnos de FP dual de empresas auxiliares hagan prácticas en la empresa principal y sepan cómo se monta y calibra algo».

Se da la circunstancia que entra alguien a trabajar que «no tiene un mínimo de experiencia y calificación» y por tanto es «importantísimo que la formación esté adecuada al lugar donde va a trabajar. Nos falta camino por recorrer y es un reto que tenemos y estamos en ello».

José Miguel Barranco es un profesional con 30 años de experiencia en una empresa auxiliar de referencia que va a cumplir 50 años, Masa, de la que es director nacional Sur. En ella hay más de 3.000 trabajadores en toda España. Admitió que la situaciones de paradas de las empresas para las que prestan servicios son «de un gran estrés», porque «en un periodo corto de tiempo hacen falta una cantidad de profesionales muy importante». Llegó a afirmar que «se hace muy complicado obtener profesionales suficientes hoy día y es preocupante».

Esta situación se repite cada 3-5 años y está prevista porque se repite en el tiempo. «Tenemos un mapa nacional de la industria química y donde hay una chimenea hay un taller nuestro. Estamos situados estratégicamente y hay un mapa de las paradas previstas», detalló Barranco, que avista problemas. «Hay inversiones estables, pero hacen falta profesionales a medio-largo plazo y con el hidrógeno verde se va a dar la circunstancia de solape entre diferentes proyectos y va a ser muy complicado poder atenderlos», explicó.

Falta de «actitud preventiva»

Este profesional reconoció que ha habido años atrás un diagnóstico pero una mala gestión del problema de falta de profesionales. «Se organiza con el problema encima. No ha habido una actitud preventiva, pese a que llevamos mucho tiempo diciendo que viene», señaló y añadió que «necesitamos tiempo para preparar a los profesionales que ahora no tenemos y tenemos que sentarnos para hacerlo. Si no es construcción hay que mantener las instalaciones».

«Necesitamos darle esa a los jóvenes y expectativas en la Formación Profesional», subrayó Barranco, que insistió en que »son necesarios y de verdad que hay que sentarse en una mesa a trabajar en firme por ellos. Invito a que sea una realidad».

En su empresa prestan servicios a compañías muy diferentes y eso supone un reto en materia de formación y requiere estar « en constante relación con los centros FP». No obstante, lamentó que en la implantación de prácticas pueden reproduccir el ambiente de las instalaciones reales. «Nos tenemos que ir a casa del cliente», aclaró. y conminó a que se sienten con sindicatos, Aiqbe y empresas auxiliares para este fin. «No podemos tener chavales formados y en planta 3-4 meses para formarlos en la planta para dejarlos sueltos», reflejó.

Barranco quiso transmitir que «es más seguro trabajar en industria que pasear por la calle Concepción», pues se trata de «un entorno muy seguro». Apostó por inculcar este conocimiento previo en los jóvenes y que sea «una asignatura más que conocida y sabida».

Francisco Mesonero, presidente de la Fundación Adecco, manifestó que «puede parecer paradójico que para un trabajo bien remunerado no hay trabajadores». Indicó como causas «la falta de intervención» y el aspecto cultural, porque muchos apostaron por estudiar en la universidad cuando «la demanda en la FP es superior». La consecuencia es que «hoy tenemos la falta de talento que tenemos».

Adecco-Atlantic Copper, un «ejemplo exitoso»

Puso como «ejemplo exitoso» el proyecto de Adecco con Atlantic Copper, que implica la colaboración público-privada. La Junta de Andalucía pone a disposición fondos de formación para el empleo y la iniciativa consiste en 800 candidaturas, de las que se seleccionaron a 148 personas y tras un proceso de formación de 5 meses unas 48-49 personas se incorporan al nuevo proyecto de ampliación de Atlantic Copper.

Apuntó que la Junta está abierta a desarrollar programas similares con diferentes perfiles y empresas de cualquier tamaño, una alianza con recursos que consiga que «los jóvenes sean polivalentes». Recordó que hace 15 años se decía que si no se encontraba empleo en cuatro años se quedaban obsoleto.

Mesonero destacó que en las FP las «tecnologías avanzan rápidamente» y que también hay que «romper con la historia de la exigencia de titulaciones en ciertas cosas». Cree que hay que estudiar pero «con un concepto eminentemente práctico y teniendo en cuenta los recursos disponibles que tenemos ahora».

Todos estos aspectos expuestos y otros tantos conforman un desafío para el sector industrial, que debe tener en cuenta cada pieza del engranaje. Como ejemplificó Barranco, «si en la panadería descuidamos la harina o el agua el pan saldría de esa manera».