El sector industrial, con dificultades para encontrar viviendas para sus trabajadores en Huelva

Una de las preocupaciones de las empresas del sector industrial de Huelva es la falta de viviendas disponibles para sus trabajadores que vienen de fuera y tienen que instalarse aquí. Así lo expresó en la mesa coloquio 'Crear una nueva industria con el impulso de los líderes' José Miguel Barranco, director nacional Sur de Masa, empresa auxiliar de referencia con más de 3.000 trabajadores en toda España, que va a cumplir 50 años.

30 años lleva en esta empresa Barranco, que afirmó en este nuevo encuentro de 'La Mirada Económica', organizado por Huelva24, Vocento, Moeve, Caja Rural del Sur y el Puerto de Huelva, que es un «problema general» para muchas empresas y que en su caso es un «problema serio».

Aseguró que en contacto con el sector inmobiliario no le lograban encontrar seis viviendas de tres dormitorios para sus trabajadores. «Me han dicho que no tenían», expuso Barranco, que pese a representar a una empresa con solvencia no ha dado con una solución para esta necesidad.

En el mes de abril van a incorporar a 40 profesionales del sector industrial procedentes de Lima, Perú, y de momento no tienen dónde alojarlos.

La pirámide de población, «una peonza»

Por su parte, Francisco Mesonero, presidente de la Fundación Adecco, comentó acerca de la necesidad de incorporar trabajadores extranjeros que la realidad es que existe un reto demográfico en España y «hay pocos jóvenes». Según la Encuesta de Población activa hasta 22 años hay un 22% en número de contratos y en mayores de 55 la participación ha sido de un 70%. «No es una pirámide de población, es una peonza», sentenció.

Francisco Mesonero, presidente de la Fundación Adecco lucía salguero

De este modo, insistió en que hay que traer trabajadores extranjeros «porque no encontramos de la noche a la mañana a las personas y hay que pensar con miras al futuro». Por eso ve necesarias las alianzas con escuelas FP de Perú y Chile. «No le quitan empleo a los españoles. Tenemos tasa de fecundidad 1,12 y hay que ir pensando que tenemos que acostumbrarnos a ver una sociedad diversa. Estamos abocados a ello. Somos un país y un continente envejecido y la salida es rejuveneciendo o recuperando la tasa, que es complicado».

También puso el foco en que el Gobierno no ha cambiado el catálogo de difícil contratación. El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC) es un documento publicado trimestralmente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que identifica aquellas profesiones en las que existe escasez de mano de obra local, facilitando el proceso de contratación de ciudadanos no comunitarios.