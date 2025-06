El Rocío 2025, en directo: presentaciones de las hermandades, llegadas a la aldea, ambiente y última hora

Hoy comienza de forma oficial la Romería del Rocío 2025. Un gran número de hermandades llegarán a la aldea a lo largo del día y a partir de las 18:00 horas comenzarán las presentaciones ante la Virgen. Será una jornada muy intensa que os contaremos en directo a través de Huelva24.

