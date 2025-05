El Ayuntamiento solicita al ministro de Transportes «una visita oficial de carácter técnico» sobre el AVE con la alcaldesa en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva llevará al pleno de este viernes una moción con la que solicitan formalmente al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión formal con el AVE como tema principal con la alcaldesa, Pilar Miranda, en la capital onubense.

La idea es que se celebre «una visita oficial de carácter técnico y de trabajo» entre el ministro, la alcaldesa, empresarios y agentes sociales. Felipe Arias, portavoz del Ayuntamiento de Huelva, ha asegurado en rueda de prensa que desean que esta reunión se aborde «con rigor, serenidad y lealtad institucional».

El representante del gobierno municipal ha expuesto que las promesas realizadas en torno a la conexión Huelva-Sevilla mediante la alta velocidad ferroviaria les genera «muchas dudas», al contener «plazos excesivos» y no contar con presupuestos ni hoja de ruta. «Queremos que nos traslade que el compromiso es real y no una estrategia electoral para que no se hable más de este tema hasta después de las elecciones», ha recalcado.

Financiación sin PGE

«Queremos conocer los detalles reales de este proyecto, porque 42 meses para redactar los proyectos, y si se cumplen los plazos de primera piedra, «no llegaría el AVE hasta después de 2050. «Los ciudadanos quieren conocer cómo se va a financiar sin Presupuestos Generales del Estado los más de 1.608 millones de inversión que va a costar como mínimo».

Arias ha señalado que el Gobierno tiene una «gran deuda» con Huelva en esta materia y ha valorado que gracias al «trabajo y esfuerzo» de la sociedad onubense «hemos hecho doblegar al Gobierno, que llegó a decir que el AVE a Huelva no compensaba, que era una inversión brutal y exagerada. Gracias a la presión de Huelva conseguimos cambiar su discurso».

Felipe Arias, en rueda de prensa M. A. F.

«Las obras tienen que comenzar en esta legislatura», aseveró Arias, que ha comentado que promesas incumplidas pasadas, como la de los tres puentes a Punta Umbría, «nos hace ser reticentes e incrédulos».

«Todas esas explicaciones nos merecemos que nos explique el ministro, que dé la cara y no venga a traer un pastel. Queremos el AVE con una realidad concreta».

El concejal de Urbanismo ha recordado que Puente se ha negado a responder «sistemáticamente» las cartas y solicitudes de cita cursadas desde el consistorio onubense. Se refirió a que tras las visitas de Miranda a sesiones del Congreso y el Senado, el ministro se ofreció a recibirla, como también dijo cuando se encontraron en enero en la Casa Colón, pero el edil ha destacado que «aún no tenemos contestación».

Conexión con Faro

También ha señalado Arias que mientras que el Gobierno de Portugal establece como prioritaria en su Plan Nacional de Ferrocarril la conexión rápida de Lisboa con Sevilla a través de Faro y Huelva, desde el Ejecutivo español no se tiene en consideración este proyecto.

En la misma línea, el concejal ha fijado como prioridad que desde el Gobierno se establezca un plan de modernización inmediato de las conexiones actuales, para que los onubenses y turistas no sigan sufriendo «el tren de la bruja», un servicio «tercermundista», con frecuentes retrasos y averías.

Aeropuerto y arreglo de la A-49

En materia de comunicaciones, el portavoz municipal también ha criticado que desde el Gobierno se castigue a Huelva con el «abandono» del proyecto del aeropuerto, que considera «importante» para las exportaciones agrícolas y de materias primas, así como para que puedan llegar a Huelva turistas de manera directa y también puedan viajar los onubenses.

En cuanto a la autovía A-49, Arias ha denunciado que «va a llegar el verano y lejos de tener la carretera arreglada nos van a quitar un carril para que los sevillanos vengan a Matalascañas».