El chiringuito del Espigón abrirá con retraso tras dilatarse el trámite administrativo

La apertura del primer chiringuito de la playa del Espigón de Huelva no podrá realizarse en la fecha inicialmente prevista del 15 de junio como consecuencia de los plazos del proceso administrativo de adjudicación. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Huelva propuso el pasado 28 de mayo la adjudicación del contrato a la empresa Yival S.L., pero la formalización del acuerdo no se produjo hasta el 12 de junio y no será hasta el próximo lunes cuando se la junta de gobierno municipal dé luz verde definitiva al negocio

El expediente sigue su tramitación reglamentaria después de que el departamento de contratación municipal haya completado su parte del procedimiento «cumpliendo todos los plazos y requisitos establecidos», según apuntaron fuentes municipales. Como es habitual en este tipo de procesos administrativos, los tiempos pueden verse afectados por revisiones técnicas, solicitudes de documentación adicional o modificaciones que los técnicos municipales puedan requerir al adjudicatario para asegurar el cumplimiento de todas las especificaciones.

Estas mismas fuentes confirman que el procedimiento ha seguido su curso normal, aunque reconocen que existen variables en el proceso que pueden influir en los plazos finales, algo «común» en todos los expedientes de contratación pública.

Aparcamiento de la playa del Espigón alberto díaz

El expediente se encuentra pendiente de la aprobación en la Junta de Gobierno Municipal, prevista para el próximo lunes. Una vez superado este trámite reglamentario, la apertura del establecimiento dependerá del tiempo que tarde el empresario en ultimar la instalación y puesta en funcionamiento de este chiringuito desmontable que irá ubicado en la zona de aparcamiento de la Pasarela 1, con una superficie total de 70 metros cuadrados.

La empresa adjudicataria, Nival S.L., tiene su sede en Aljaraque y fue constituida en septiembre de 2024. Su ámbito de actividad abarca el sector de los restaurantes y puestos de comida, así como la organización de convenciones y ferias de muestras, incluyendo la planificación y supervisión de eventos diversos como festivales, conferencias, ceremonias, eventos culturales, exposiciones, fiestas formales, conciertos o convenciones.

Según el acta de la Mesa de Contratación, Yival S.L. resultó ser la única empresa que presentó oferta válida para la explotación del chiringuito desmontable durante las temporadas 2025, 2026 y 2027 en la playa del Espigón. La propuesta económica contempla un canon unitario de 1.004,82 euros.

Compromiso de sostenibilidad

La empresa adjudicataria ha adquirido compromisos estrictos en materia de sostenibilidad ambiental. Entre las obligaciones contraídas figura el uso del 100% de vajilla reutilizable, el empleo de consumibles reciclados, el mantenimiento de la estética presentada en la memoria técnica, la minimización de emisiones sonoras, el ahorro en consumo de agua y energía, la gestión adecuada de aguas residuales, el uso de productos ecológicos y la recogida selectiva de residuos durante todo el periodo contractual.

Este proyecto busca dotar finalmente de servicios hosteleros a una playa que cuenta con las máximas distinciones en calidad y sostenibilidad. El Ayuntamiento modificó las condiciones de la licitación anterior, que quedó desierta, para hacerla más atractiva a los empresarios, ampliando el periodo de concesión a tres temporadas consecutivas en lugar de la fórmula anterior que contemplaba una temporada prorrogable por otras tres.

La playa del Espigón, oficialmente renombrada como Marismas del Odiel, ostenta la Bandera Azul, la Q de Calidad Turística y la S de Sostenibilidad, siendo considerada uno de los principales activos turísticos de la ciudad por parte del gobierno municipal.