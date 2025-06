Concentración a las puertas del juzgado para exigir el cierre del Vertedero de Nerva tras «multitud de irregularidades»

La Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva, integrada por colectivos como Ecologista en Acción; Nerva, Salud y Dignidad; Riotinto, Salud y Dignidad, y No Al Vertedero, ha convocado para este miércoles a las 12.00 horas una concentración para pedir una vez más el cierre de estas instalaciones. La protesta tendrá lugar a las puertas de los Juzgados de la calle Aragón de Huelva, que acogen la celebración de la vista del contencioso administrativo que interpuso la empresa propietaria del Vertedero de Nerva, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), contra el Ayuntamiento de Nerva por denegarle la licencia urbanística para las fases 2 y 3 de recrecimiento de las instalaciones.

El consistorio nervense denegó esta licencia porque la empresa no acreditó debidamente que tuviera en vigor y adaptada la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que depende del la Junta de Andalucía. Ecologistas en Acción es codemandada junto con el Ayuntamiento de Nerva y defiende la denegación de esta licencia.

Una de las muchas protestas contra el vertedero de Nerva h24

«La AAI no sabemos si está actualizada. Si no está en vigor la empresa no debería estar explotando el vertedero y sería ilegal desde el 9 de julio del año pasado», declara a Huelva24, Juan Romero, portavoz de Ecologista en Acción, quien recuerda que desde 1998 el Vertedero de Nerva ha ido acumulando «multitud de irregularidades».

Informe sobre el estado real de los vasos

Romero señala que cursaron a la Junta de Andalucía una petición para solicitar toda la información sobre esta situación y «aún estamos esperando». Reclaman el «informe sobre estado real de todos los vasos de las instalaciones, vasos peligrosos y no peligrosos». Asimismo reclaman al Gobierno Andaluz que «cierre ya el vertedero» y que «busque una alternativa con todas las garantías medio ambientales y sociales».

El portavoz ecologista indica que dentro de la soluciones de tratamiento de residuos la última opción marcada es que vayan destinados a un vertedero, donde los residuos se entierra, en lugar de apostar por el reciclaje o la intertización. «Siempre pongo el ejemplo de los residuos electrónicos. Se están desperdiciando materias que pueden ser útiles», apunta.

Años de conflictos e incidentes

Romero resalta que la ubicación del vertedero en Nerva viene causando «bastantes conflictos», ya que está ubicado a 700 metros de donde viven los nervenses. Esta instalación «desprende olores químicos insoportables» y a la hora de que se ubique en un lugar alternativo reclaman que esté alejado de los núcleos de población. «Pedimos a la Junta de Andalucía que no vaya a repetir los errores gravísimos que hubo en Nerva con el vertedero, que fue impuesto y no queremos más imposiciones», recalca.

Entre los muchos incidentes registrados hay incendios, derrames en carretera, filtraciones al río Tinto, nubes de polvo y olores

Entre los muchos incidentes acumulados a lo largo de los años, están los incendios, derrames en carretera, filtraciones al río Tinto, nubes de polvo y olores, entre otros. Además, se han recibido residuos de terceros países como Montenegro, Italia y Francia. «Nos hemos convertido en el retrete tóxico de medio mundo y no lo merece ni Andalucía ni Huelva ni Nerva», resalta Romero, que estará bien acompañado este miércoles.

Han confirmado su presencia en la concentración, además de los convocantes, el alcalde de Nerva, José Luis Lozano (PSOE), así como el resto de los grupos políticos de este municipio, además otros ediles de otros municipios de la Cuenca Minera onubense.