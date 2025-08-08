La orca que te da la bienvenida a Matalascañas: la imponente figura que sorprende a conductores y visitantes

Matalascañas es uno de los destinos de playa más populares de Andalucía que cada año eligen para veranear onubenses, sevillanos y turistas de muchos lugares. En su entrada una majestuosa rotonda da la bienvenida y en ella hay una nueva figura protagonista, una orca. La imponente figura, que ha sido instalada hace poco, sorprende a conductores y visitantes.

El conjunto escultórico, con motivos marinos, tenía hasta ahora como únicos protagonistas a dos delfines, que ahora estarán acompañados por una nueva compañera. El Ayuntamiento de Almonte ha compartido un video en redes sociales en el que se puede ver cómo llega la escultura, de grandes dimensiones, en una grúa y es colocada por los operarios municipales en el interior de la rotonda.

«Los delfines de Matalascañas lucen ya con la escultura de una orca que viene a completar esta típica imagen a la entrada de nuestra playa», resalta el consistorio almonteño, que destaca el gran trabajo del artista local y trabajador municipal Jorge Estefano Leiva, un que trabaja «cada día con dedicación, creatividad y, lo más importante, con un coste mínimo para las arcas».

El Ayuntamiento asegura que iniciativas como ésta buscan que «poco a poco» esté el pueblo «cada día más bonito». Coinciden con esta visión de que esta nueva escultura embellece la urbanización bastantes personas en redes sociales, aunque otras también aprovechan la ocasión para demandar más inversiones e intervención municipal para que Matalascañas mejore en todos los aspectos.

Con esta escultura más completa con la llegada de la orca, Matalascañas se asegura un gran impacto visual para los visitantes y reforzar la idea simbólica de la enorme vinculación de este enclave con el mar a través de las especies marinas más representativas.