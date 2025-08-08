La orca que te da la bienvenida a Matalascañas: la imponente figura que sorprende a conductores y visitantes

La rotonda de entrada al núcleo costero presidida por delfines tiene un nuevo animal marino entre ellos

Quique Bolsitas retira con 60 voluntarios 155 kilos de basura de la playa de Matalascañas

Nuevo peligro en Matalascañas por la aparición de estructuras al descubierto en la playa

Excavar en zonas inestables de la playa: una práctica peligrosa que vuelve a poner en alerta a Matalascañas

Escultura de una orca que da la bienvenida a Matalascañas
Escultura de una orca que da la bienvenida a Matalascañas FB

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Matalascañas es uno de los destinos de playa más populares de Andalucía que cada año eligen para veranear onubenses, sevillanos y turistas de muchos lugares. En su entrada una majestuosa rotonda da la bienvenida y en ella hay una nueva figura protagonista, una orca. La imponente figura, que ha sido instalada hace poco, sorprende a conductores y visitantes.

El conjunto escultórico, con motivos marinos, tenía hasta ahora como únicos protagonistas a dos delfines, que ahora estarán acompañados por una nueva compañera. El Ayuntamiento de Almonte ha compartido un video en redes sociales en el que se puede ver cómo llega la escultura, de grandes dimensiones, en una grúa y es colocada por los operarios municipales en el interior de la rotonda.

«Los delfines de Matalascañas lucen ya con la escultura de una orca que viene a completar esta típica imagen a la entrada de nuestra playa», resalta el consistorio almonteño, que destaca el gran trabajo del artista local y trabajador municipal Jorge Estefano Leiva, un que trabaja «cada día con dedicación, creatividad y, lo más importante, con un coste mínimo para las arcas».

La orca que te da la bienvenida a Matalascañas: la imponente figura que sorprende a conductores y visitantes

El Ayuntamiento asegura que iniciativas como ésta buscan que «poco a poco» esté el pueblo «cada día más bonito». Coinciden con esta visión de que esta nueva escultura embellece la urbanización bastantes personas en redes sociales, aunque otras también aprovechan la ocasión para demandar más inversiones e intervención municipal para que Matalascañas mejore en todos los aspectos.

Con esta escultura más completa con la llegada de la orca, Matalascañas se asegura un gran impacto visual para los visitantes y reforzar la idea simbólica de la enorme vinculación de este enclave con el mar a través de las especies marinas más representativas.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app