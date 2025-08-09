Antoñito Molina y Pastora Soler, los conciertos más caros de las Colombinas 2025, que costaron más de medio millón de euros

Las actuaciones musicales de las pasadas Fiestas Colombinas 2025 supusieron una inversión de más de 540.000 euros para el Ayuntamiento de Huelva, según los datos publicados en la plataforma de contratos menores del Consistorio y consultados por Huelva24. Entre los cachés más altos destacan los de Antoñito Molina (85.000 euros), Pastora Soler (65.000 euros) y Melody (53.000 euros), que lideran la lista de conciertos más costosos de esta edición.

En el escenario principal también actuaron artistas como Chanel (50.000 euros), Siloé (40.000 euros), Edurne (35.000 euros), Rulo y la Contrabanda (32.000 euros), o Seguridad Social (19.000 euros). El cartel se completó con DJ Nano (10.500 euros), Maki y María Artés (14.990 euros), o Cristian de Moret (6.000 euros).

A estas cifras -similares a las de la edición de 2024 de las Fiestas Colombinas- hay que añadir otros gastos vinculados a la producción y equipamiento de los conciertos, como el alquiler de material para la actuación de Antoñito Molina (4.100 euros), el backline para el recital de Pastora Soler (4.050 euros), los efectos especiales para los espectáculos de Edurne, Melody y Chanel (2.860 euros), o la asistencia técnica para el control acústico del recinto (3.900 euros).

La Caseta Municipal, otro foco musical

La programación de la Caseta Municipal, que cada año combina orquestas y grupos para amenizar las noches de feria, también supuso una parte relevante del presupuesto. En esta edición, la Orquesta Paradiso actuó del 1 al 4 de agosto por 24.000 euros, mientras que la Orquesta Alejandría lo hizo del 30 de julio al 1 de agosto por 23.000 euros.

Si se le suma lo que costaron los conciertos de La Guardia (14.000 euros), Salmarina (3.500 euros) y Erika Leiva (6.500), resulta un total de 71.000 euros destinados a la programación musical de la caseta del Ayuntamiento de Huelva en el recinto colombino en estas fiestas de 2025.

El domingo, la noche más cara

Aunque el montante general haya supuesto un presupuesto de más de medio millón de euros, lo cierto es que el 'precio' del escenario ha variado bastante según el día. Así, la noche más cara fue la del domingo 3 de agosto, con dos divas sobre el escenario, por el que se pagaron -y cabe recordar que había prevista una tercera actuación, la de Chloe de la Rosa, que fue suspendida por motivos administrativos- 103.000 euros sólo por su caché, sin tener en cuenta el coste de los efectos especiales contratados.

Le sigue la noche del viernes, una de las más multitudinarias, con un escenario que costó 95.000 euros; y la del último día, 4 de agosto, en la que el show de Pastora Soler, entre su caché y las necesidades técnicas, costó 70.000 euros.

La otra cara de la moneda la encontramos el sábado de Colombinas, con el escenario más barato: entre Seguridad Social y DJ Nano, 29.500 euros.