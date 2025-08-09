Controlan a 17 caballos sueltos cercanos a la carretera entre Hinojos y El Rocío

El Ayuntamiento de Hinojos se ha hecho cargo de una manada de 17 caballos encontrados sueltos en su término municipal. El próximo lunes, a las 9:30 h, los animales llegarán al Recinto Hípico Municipal, donde el jefe de la Policía Local, Nicolás Cabello, procederá a la lectura de microchips para identificar a sus propietarios e iniciar los correspondientes expedientes sancionadores.

Los caballos han sido localizados en la zona de La Calera, muy próximos a Hinojos y muy cercano a la carretera que une este municipio con la aldea de El Rocío, suponiendo «un grave riesgo para la seguridad vial», ha destacado el consistorio, que ha contado con la colaboración de Policía Local y el Espacio Natural de Doñana con Agentes de Medio Ambiente.

Una infracción grave

Desde el Ayuntamiento se destaca que tener animales sueltos supone «una infracción grave» y avisa de que los propietarios deberán abonar una sanción económica para recuperar sus ejemplares. Aquellos animales que no sean identificados quedarán bajo custodia municipal y serán subastados.

De esta manera, el Ayuntamiento de Hinojos cumple con su compromiso como administración para «velar por la seguridad tanto de los conductores como de los propios animales, evitando los riesgos que supone su presencia en libertad en campo abierto».