Licitan las obras para transformar el primer estadio de fútbol playa de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a licitación las obras del proyecto de optimización y mejoras en el campo de fútbol playa que está dentro de las instalaciones deportivas municipales de la calle Jabugo. Se trata del primer espacio de estas características en la ciudad.

Como explica la concejala responsable del Área, María de la O Rubio, este campo se inauguró en 2022 con una inversión que permitió habilitar una zona central de las pistas deportivas, mediante el relleno de arena. También se colocaron las bandas exteriores y de seguridad, las líneas de marca y las porterías y banderines.

Ahora, «con una inversión de más de 360.000 euros -detalla la edil-, se va a reformar, modernizar y adaptar el complejo deportivo para convertirlo en un auténtico estadio de fútbol playa, al servicio de los deportistas y aficionados onubenses y principalmente del Recreativo de Huelva de fútbol playa, que tanto en masculino como en femenino, han firmado en 2025 una temporada para el recuerdo, compitiendo al máximo nivel en los torneos más exigentes y paseando con orgullo la bandera de Huelva y del Decano«.

María de la O Rubio ha asegurado que con este proyecto se quiere «reconocer y agradecer el esfuerzo de los deportistas ofreciéndoles un espacio de primer nivel, adaptado a la normativa del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Fútbol«. La reforma del actual campo permitirá acoger competiciones de todo tipo, »que refuercen la imagen del club y la de la propia Ciudad de Huelva como Capital del Deporte», señala la edil.

Inicio de las obras: finales de septiembre

La previsión municipal es comenzar las obras a finales de septiembre, para que estén terminadas en Navidad. Entre las actuaciones más importantes destacan la construcción de un graderío y la creación de un itinerario accesible que garantice la circulación de todas las personas desde las plazas de aparcamiento exteriores hasta las distintas instalaciones deportivas, atravesando el edificio de vestuarios. Además, se ejecutarán rebajes en los pasos de peatones y se habilitarán espacios adecuados para el estacionamiento de bicicletas.

Por otro lado, se reformará el espacio de recepción para dotarlo de accesibilidad y funcionalidad. Se contempla también la mejora energética del edificio mediante actuaciones en la carpintería exterior, sistema de aerotermia, calefacción de vestuarios, climatización de área de recepción e instalación de sistema de suministro de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos.

Asimismo, el nuevo estadio de fútbol playa contará con sistema de alarma para emergencias; video marcador; señalización de itinerarios accesibles, vías de evacuación, protección contra incendios y señalética e información propia del centro deportivo.

Este proyecto está cofinanciado al 85% mediante las subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a entidades públicas titulares de infraestructuras para mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de Fondos Next Generation de la Unión Europea (NextGenerationEU), completándose al 15% con cofinanciación municipal.