La II Feria de las Migas y el Mosto vuelve al parque de la Luz de Huelva con degustaciones y actividades familiares

El barrio de El Higueral se prepara para vivir este sábado 18 de octubre una jornada de convivencia, gastronomía y solidaridad con la celebración de la II Feria de las Migas y el Mosto, que se desarrollará en el parque de la Luz entre las 12.30 y las 22.00 horas.

Organizada por la Asociación de Empresarios del Distrito VI y Huelva Comercio, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la cita tiene como objetivo dinamizar el comercio local y reforzar la cohesión vecinal a través de una de las tradiciones gastronómicas más otoñales de la provincia.

Durante toda la semana, los comercios del barrio están repartiendo 1.300 tickets de degustación entre sus clientes, que podrán canjearse durante el evento por migas y mosto. Además, quienes no dispongan de ticket podrán disfrutar también de estas especialidades a precios populares en el propio recinto.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora, ha destacado que esta iniciativa «pretende dar un impulso a los comercios del barrio, con una jornada que dinamice y acerque a los onubenses hasta sus locales, dando a conocer todos los recursos de los que dispone la barriada y su tejido empresarial, al tiempo que se disfruta de un día de convivencia entre los vecinos con la gastronomía de nuestra tierra y actividades para todos los públicos».

Cita solidaria

La feria tendrá también un marcado carácter solidario. Según ha explicado De Mora, se han reservado 200 tapas de migas solidarias que la asociación Aguaviva repartirá entre familias con menos recursos del barrio. Además, los beneficios obtenidos por la venta de otras 100 tapas se destinarán a AOCAM - Santa Águeda, la asociación onubense de lucha contra el cáncer de mama.

Por su parte, la asociación Fibronuba, dedicada a la atención de personas con fibromialgia, contará con un stand informativo para dar a conocer los servicios y programas que ofrece a quienes padecen esta enfermedad.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Distrito VI, Noelia Galvín, ha agradecido el apoyo institucional y empresarial recibido, destacando que «este tipo de actividades significan mucho para nosotros, porque suponen un impulso a nuestros comercios y vinculan nuestros barrios con los clientes». En la misma línea, el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha señalado que «estas ferias son la mejor forma de revitalizar nuestros barrios, impulsar el comercio local y recuperar ese ambiente de convivencia y tradición que tanto nos gusta a los onubenses».

Música, talleres y diversión para toda la familia

Además de las degustaciones, la jornada contará con un amplio programa de actuaciones y talleres infantiles. Los más pequeños podrán disfrutar de actividades de animación y manualidades, mientras que el escenario principal acogerá las actuaciones del Coro de las Paletas, la cantante Maile Navarro —que ofrecerá un tributo a la música de los 80 y 90— y alumnos de la Fundación Amparo Correa, que también participarán en esta cita.

La II Feria de las Migas y el Mosto es posible gracias al apoyo de entidades como el Puerto de Huelva, Aguas de Huelva, Caja Rural del Sur y Bodegas Privilegio del Condado, además de la colaboración de la FOE, Fibronuba y la Hermandad del Prado.