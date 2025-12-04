La Policia desaloja los narcopisos que operaba junto a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva

Un 24 horas para venta y consumo de drogas. Así definían los vecinos lo que estaba ocurriendo en unos pisos situados en los aledaños de la plaza de toros de La Merced y a pocos metros de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. Las denuncias de los vecinos, que reclamaban el cierre de estos narcopisos que operaban en fincas abandonadas, llegaron al pleno municipal y este jueves, la Policía Nacional ha procedido al desalojo de los inmuebles tras recibir el mandato judicial.

Según detallan fuentes municipales a Huelva24, los propietarios de las fincas había presentado una denuncia por usurpación de bienes inmuebles (okupación). El Ayuntamiento quiso involucrarse en el caso tras recibir las quejas vecinales y ante una situación que corría el riesgo de eternizarse y enquistarse. Finalmente, este jueves se ha procedido al desalojo de las fincas después de que el juzgado que instruye las diligencias acordara la medida.

¿Cuál es el siguiente paso? Los accesos a los pisos van a ser tapiados para evitar nuevas entradas y posteriormente, el Ayuntamiento se va a hacer cargo de la demolición de las fincas que son propiedad privada. Para ello ha llegado a un acuerdo con los propietarios, que son los que deben autorizar cualquier acción que se haga sobre sus inmuebles. En concreto, la Policía ha intervenido este jueves en dos fincas donde había okupas. Hay una tercera que se encuentra vacía, pero en estado muy deteriorado y que va a ser demolida y una cuarta donde se ha comprobado que reside su legítimo propietario. Los cuatro inmuebles se encuentran en las misma acera de la calle Ayamonte.

Con el derribo de estas zonas conflictivas para el vecindario, se pone fin a un foco permanente de problemas que sufrían los residentes de calles aledañas que tenían que soportar el continuo trasiego de toxicómanos y traficantes al por menor.La demolición de estas fincas dejará libre unos terrenos que además se ubican en una zona de la capital de gran atractivo para los inversores.