Muere en Matalascañas al caer presuntamente de un edificio que escalaba para robar

La Guardia Civil investiga la muerte de una persona este pasado domingo al precipitarse de un edificio de Matalascañas, en Almonte. En este sentido, el Instituto Armado ha señalado que los primeros indicios apuntan a que el fallecido podría haberse precipitado al vacío «cuando intentaba perpetrar un robo con escalo».

La Guardia Civil ha señalado que a última hora del domingo por la noche se recibió un aviso de un posible robo con fuerza en una vivienda de Matalascañas, por lo que hasta el lugar se desplazaron agentes, «hallando el cadáver de una persona en las inmediaciones».

En el edifcio Delfín

Por su parte, el 112 ha informado de que sobre las 23.20 horas de este domingo recibieron el aviso de que una persona se había precipitado desde una gran altura, concretamente, desde el Edificio Delfín de Matalascañas.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios que confirmaron el fallecimiento de la persona. La Guardia Civil ha abierto el procedimiento judicial y señala que se están realizando «las gestiones pertinentes» de investigación para el esclarecimiento de los hechos, aunque «los primeros indicios apuntan a que el fallecido se podría haber precipitado al vacío cuando intentaba perpetrar un robo con escalo».