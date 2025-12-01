Los pescaderos de Huelva avisan: «La gamba blanca que ayer estaba a 30 euros la semana que viene estará a 40»

El 'Black Friday' va desapareciendo del calendario y diciembre encara al sprint una recta final de pocas semanas hacia las Navidades. Dentro del consumismo imperante en estas fechas, la gastronomía tiene un papel protagonista, porque las cenas de Nochebuena y Nochevieja son eventos claves en cada hogar. Las familias se reúnen en torno a una mesa para vivir posiblemente los momentos compartidos más especiales del año y buscan, dentro de sus posibilidades, el mejor menú. Uno de los productos más destacados en estas fechas es el marisco, especialmente, la gamba, y la blanca de Huelva es la reina. Si cotizara en bolsa, ya se sabe que la deriva alcista no pararía hasta el año que viene.

Uno de los lugares de más trajín para comprar la mejor gamba de Huelva es el Mercado del Carmen, donde la gastronomía onubense está más que dignamente representada en todos sus apartados. En cuanto al marisco, brilla fresquísimo en los puestos de cada calle del recinto, mientras se forman colas para llevarse al menos la cantidad suficiente para alegrar el paladar antes de que la experiencia se vuelva más exclusiva.

Gambas a 36 euros el kilo en Hermanos Peguero alberto díaz

Escalada de precios

Como cada año por estas fechas, se produce una especie de 'fiebre del oro', porque los consumidores son conscientes de que el producto seguirá subiendo. En cuanto a las gambas, las hay de muchos tamaños y precios. Lógicamente, a mayor calibre, coste más alto. Pero también hay langostinos, cigalas, galeras, carabineros, bocas y patas de cangrejo, bogavantes y zamburiñas, entre otras exquisiteces.

Al frente del puesto 52, Hermanos Peguero, está Julio Peguero, que lleva 53 años al frente de un negocio cuyo mostrador reluce como un tesoro. Vende gambas a 10, 30, 32 y 36 euros el kilo, langostinos a 35, cigalas a 24 y 30 y bocas a 28.

«El marisco gordo está valiendo mucho dinero, aunque hay mucha gamba chica. Por días está subiendo y, por ejemplo, la gamba blanca que ayer esta a 30 euros y hoy está a 32 y la semana que viene estará a 40, probablemente, y puede llegar a más en las fechas siguientes», explica a Huelva24 Peguero, que cree que los precios están evolucionando «por el estilo» al año pasado.

Julio Peguero lleva 53 años vendiendo marisco alberto díaz

El precio no sólo no frena a la clientela, sino que la acelera porque el tiempo, en este caso literalmente, es oro. «Ya llevamos un mes con muchísima gente. Se están adelantando más de la cuenta porque saben que cada día esto sube». Añade sobre los hábitos más habituales que observa en su clientela es que «Compran y congelan y lo sacan para el día 24 y 31». Apunta que «hoy se come cualquier día mejore que en Navidades, pero la tradición manda».

También comenta que en su puesto «se venden muchísimas patas y bocas de cangrejos, casi lo mismo que de gambas».

Puesto de marisco Mare Magnum ALBERTO DÍAZ

Mariscos Mare Magnum, que lleva operando 12 años, cuenta desde septiembre con el puesto puesto 78, que tiene el triple de tamaño que uno normal, con mucha cantidad de productos, y que exhibe un acuario con marisco vivo. Su propietario, Iván Aragón Rodríguez, está muy satisfecho porque la clientela se ha volcado con las ofertas que ha hecho durante toda la semana por el Black Friday.

De este modo, gambas de 26 euros han estado a 20 euros y langostinos de entre 24 y 26 a 18. «La gente se ha animado mucho porque tenemos buenos precios y ahora empieza un mes que el marisco se va a revalorizar mucho más», advierte, e indica que la gamba que ha tenido en oferta a 20 y valía entre 24 y 26 estará entre 30-32.

En cuanto a otros productos, han estado vendiendo en oferta patas de cangrejo a 16 euros, rejos de pulpo a 7 euros, huevas a 18 euros, bocas a 10, langostinos tigre a 18, carabineros a 30, zamburiñas a 18 y langostino jumbo a 24 euros.

«La gamba es sin duda el producto top de las Navidades, pero el langostino también está dando guerra este año», señala Aragón. Sobre el langostino tigre explica que el cangrejo azul, una especie invasora, redujo mucho la población de langostino tigre, pero tras comercializarse este cangrejo, se ha recuperado y hay una buena demanda. Junto a este langostino destaca el denominado 'jumbo», que «no es habitual y que en un kilo entran 6 o 7 piezas para plancha. Es nuevo, está gustando mucho y está teniendo salida».

El interés por el marisco onubense no se circunscribe sólo a la capital y la provincia, ya que también han registrado en este puesto visitas desde Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Madrid. «El mercado de Huelva en este tiempo se anima bastante», sentencia.

Carabineros a 90 euros el kilo

En el puesto número 36, Mora Correa, está Andrés, que trabaja en el negocio que inició su abuelo hace más de 100 años y que heredó de sus padres. Habla mientras organiza los manjares del mar que le preceden en el impacto visual de su rincón del Mercado del Carmen. Relucen con un rojo intenso unos carabineros enormes a 90 euros el kilo y a su alrededor gambas blancas a 12 y 15 euros, gamba roja a 18 y gambón a 14. Los langostinos están a 20 y las colas a 14. Además ofrece galeras, cigalas a 45 y bocas de cangrejo a 20.

Puesto de marisco Mora Correa ALBERTO DÍAZ

«Cuando llegue las fechas buenas de diciembre no sé que vamos a vender, porque se va adelantando tanto…, pero es que los últimos días también se vende», comenta. Considera que los precios están «un poco más caros que el año pasado» y que él apuesta por tener gambas de varios tamaños y precios para que «cada uno escoja lo que le guste».

Indica que «lo normal» es que sigan subiendo los precios y avisa que si hay mal tiempo en la mar serán especialmente elevados, porque los barcos no podrán salir a faenar y habrá menos capturas y cantidad disponible y, por tanto, más cotizada.

Andrés resalta que «lo que más se vende con diferencia es la gamba de Huelva», pero también tiene una buena venta los langostinos tigres, la gamba roja, las cigalas y los carabineros.

Al igual que otros compañeros de negocio, reseña que «viene mucha gente de Sevilla, que está cerca, sobre todo el fin de semana. Hacen grandes compras y vienen con encargos de toda la familia y amigos», por lo que se llevan muchos kilos.

El atún, más que una alternativa

David Macías trabaja desde hace 20 años en el mercado y está especializado en los cortes del atún y el pez espada, con precios desde los 18 euros el kilo. Este producto se consume todo el año y más que una alternativa, explica que «se consume antes y después de las fiestas navideñas y por eso la venta se multiplica».

David Macías, en su puesto de atún y pez espada Alberto díaz

«El producto estrella ahora es el marisco, sobre todo la gamba, y viene mucha gente a comprarlo y ya de camino les entra por el ojo el pez espada y el atún», comenta.

Expone como ventaja que el atún «no suele variar el precio durante el año. Está más o menos estable, salvo que suba porque haya temporal» y añade que además se puede «cocinar de muchas formas». «Del atún, como el cerdo, se aprovecha todo», apunta.

A la hora de elegir bien el atún recomienda, además de tener un pescadero de confianza, fijarse en el color, que es un distintivo. «Tiene que tener un color cereza íntegro y con buen brillo», concluye.