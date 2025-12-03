El encantador pueblo de Huelva que celebra este fin de semana su tradicional Feria de la Castaña: horarios y programación completa

Desde el 7 al 10 de diciembre tendrá lugar una nueva edición de la ya tradicional y consolidada Feria de la Castaña en Fuenteheridos. Se trata de un evento que se ha convertido en un referente en la sierra y que visitan cientos de personas cada año, con lo que los hoteles, negocios y restaurantes estarán a reventar durante el puente.

La Feria de la Castaña tiene raíces en las tradiciones rurales de Fuenteheridos, donde la recogida y consumo de castañas ha sido una práctica ancestral que se celebra con entusiasmo cada año. Combina la gastronomía con música, bailes y actividades tradicionales que resaltan la identidad de localidad y su entorno natural.

Durante la feria, que se celebrará en la Plaza Mayor de Fuenteheridos, los visitantes pueden disfrutar de degustaciones de castañas asadas, mercados artesanales, actuaciones musicales y actividades para toda la familia. La gastronomía se centra en las castañas asadas, además de otros productos típicos de la zona como embutidos, dulces tradicionales y vinos locales.

Fuenteheridos es un pintoresco pueblo de la Sierra de Huelva, conocido por su belleza natural, su arquitectura tradicional y su ambiente acogedor, ideal para celebrar festivales rurales. Se puede llegar en coche desde Huelva o Sevilla, tomando la carretera A-461 y siguiendo las señalizaciones hacia la Sierra de Huelva.

Este año se hace la quinta edición de la ruta 'Entre Castaños' y las personas interesadas se podrán inscribir en el Ayuntamiento de la localidad o en la empresa Enclave Deportivo. El precio de la inscripción es de 3€.

También los más pequeños podrán disfrutar de un taller que se repetirá tras el éxito del año pasado y que lleva por título 'Rastros y huellas de la fauna del Parque Natural'.

Todos los días habrá también actuaciones a mediodía donde se podrán vivir momentos de convivencia entre los vecinos, turistas y visitantes de Fuenteheridos.

También tendrá lugar, dentro del amplio abanico de actividades, el ya tradicional 'Baile de La Castaña', donde todo lo recaudado en la barra irá para la organización de la Cabalgata de Reyes Magos del municipio. En dicho baile se realizará también la subasta de las coronas.

Además, el lunes día 8 de diciembre, a partir de las 16.00 horas, se podrá ver y degustar una selección de postres caseros elaborados con castañas.

«Queremos agradecer la colaboración de las empresas que han participado y animar a todos los vecinos y vecinas a sumarse a este concurso», señalan desde el consistorio serrano, y también añaden que «con esta iniciativa queremos dar a conocer la versatilidad de la castaña, un producto que no solo sirve para asar, cocer, comer crudo o en su variante conocida como marrón glacé, sino que permite crear una gran variedad de recetas de repostería. Hay muchas formas de disfrutar de la castaña y este concurso es una muestra de ello«.

Las inscripciones para participar en el concurso se podrán realizar en el Ayuntamiento de Fuenteheridos hasta el próximo viernes día 5 de diciembre.

Concurso-degustación de mosto

Este año van a incorporar a la Feria de la Castaña una de las tradiciones más arraigadas de la localidad. Se trata del cuidado de las viñas y la elaboración del mosto. «Son muchos los vecinos que realizan este trabajo, en el que se reúnen amigos, compañeros y familiares para recoger la cosecha y realizar el posterior pisado de la uva. Ese día se convierte siempre en una fiesta, ya que en él se refleja el esfuerzo de todo un año«, destacan.

El próximo lunes 8 de diciembre, a partir de las 13.00 horas, podrá degustarse dicho líquido tan especial llamado mosto, pasar un rato de convivencia y conocer más sobre este oficio tradicional.