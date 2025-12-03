Iván Aragón, pescadero de Huelva, revela cuál será el marisco estrella esta Navidad: «En un kilo entran 6 o 7 piezas. Está gustando mucho y está teniendo salida»

Una de las más destacadas exquisiteces que todo el mundo quiere tener en su mesa en las fiestas navideñas es el marisco. Este manjar viene a reinar especialmente en las cenas de Nochebuena y Nochevieja. En función del presupuesto de cada familia hay más o menos cantidad y variedad, pero una gran mayoría intenta que no falten al menos un plato de gamba blanca de Huelva, muy cotizada en estas fechas.

Desde este mínimo tan espectacular, habrá quien complemente el menú de entrantes con bocas y patas de cangrejos, langostinos, cigalas, galeras, carabineros, bogavantes, centollos… la lista es muy larga, pero siempre se suman alguna variación interesante.

En estas Navidades ha aparecido en escena un tipo de langostino llamado jumbo que está despertando mucho interés y que en el mercado del Carmen se está vendiendo bastante.

Entre 142 y 166 gramos de peso por pieza

Iván Aragón, propietario del puesto mariscos Mare Magnum, explica a Huelva24 que «el langostino jumbo no es tan habitual. En un kilo entran 6 o 7 piezas para plancha. Es nuevo, está gustando mucho y está teniendo salida». Esto implica que cada pieza tiene entre 142 y 166 gramos de peso.

El precio del langostino jumbo ha estado a 24 euros el kilo durante la semana pasada por el Black Friday y estos días ha subido de precio y, posiblemente lo seguirá haciendo, ante la alta demanda y la cercanía de las fechas señaladas.

alberto díaz

Aragón también cita el langostino tigre, que el año pasado no hubo mucha cantidad debido a la proliferación del cangrejo azul, una especie invasora que se alimentaba de ellos. Con la autorización de la captura y comercialización de este tipo de cangrejo, la población de langostinos tigre se ha recuperado y vuelve a ser muy demandado. La semana pasada tuvo un precio especial de 18 euros el kilo y ésta ha subido y también estará en la escalada en las semanas que quedan del año.

La gamba, producto 'top'

No obstante, el propietario de Mare Magnum, que lleva 12 años operando y que desde septiembre ocupa un puesto triple en el número 78, considera que «la gamba es sin duda el producto top de las Navidades», aunque matiza que, por lo comentado antes «el langostino también está dando guerra este año»,

En su puesto hay un acuario con marisco vivo y una gran variedad de productos del mar. «Ahora empieza un mes que el marisco se va a revalorizar mucho más», expone Aragón, que indica que los precios han ido subiendo en todos los productos, como gambas (30-32 euros/kilo) y langostinos (24-26€). También ofrecen patas y bocas de cangrejo, rejos de pulpo, huevas, zamburiñas y carabineros, entre otros.

Andrés, al frente del puesto número 36, Mora Correa, con más de 100 años de historia, señala que los clientes están siendo previsores y están comprando masivamente en el Mercado del Carmen, lugar de referencia por su buena calidad. Comenta que además de los clientes habituales de Huelva capital y provincia, también hay personas que viene de Sevilla y otras provincias cercanas de Andalucía y Extremadura para comprar en representación de más personas.

Compras con encargos para muchas personas

«Viene mucha gente, sobre todo el fin de semana. Hacen grandes compras y viene con encargos de toda la familia y amigos» por lo que se llevan muchos kilos», detalla.

alberto díaz

En su puesto hay carabineros (90 euros/kilo), gambas (12-15€), gamba roja (18€), gambón (14€), cigalas (45€), bocas (20€), precios, que en estos días ya están subiendo progresivamente. Considera que los precios están «un poco más caros que el año pasado» y para que haya gambas para todos los bolsillos las tiene de distintos precios y calibres.

«Lo que más se vende con diferencia es la gamba de Huelva», la blanca, revela Andrés, que prevé que «lo normal» es que sigan subiendo los precios. Una situación especial sería que haya mal tiempo en el mar y los barcos no puedan faenar o lo hagan con más dificultad, lo que desencadenaría una subida mayor de precios al haber menos cantidad que la demanda, que es creciente.

Otro puesto de mucha tradición es el 52, el de los Hermanos Peguero. Su dueño, Julio Peguero, lleva 53 años vendiendo marisco Vende gambas a 10, 30, 32 y 36 euros el kilo, en función del tamaño, además de langostinos a 35, cigalas a 24 y 30 y bocas a 28, precios, que como sus compañeros, van a ir subiendo por días.

Peguero, que cree que los precios están evolucionando «por el estilo» al año pasado y sigue esta línea, el kilo de gambas de un buen tamaño está ya por encima de los 30 euros y cerca de los 40 en estos días. «Probablemente puede llegar a más en las fechas siguientes», asegura.

alberto díaz

Este tendero hace referencia a que la clientela es consciente de la dinámica de precios que hay estas fechas y por eso muchas personas apuestan por comprar el marisco ya, congelarlo y descongelarlo para degustar una parte el 24 y otra el 31. «Se están adelantando más de la cuenta porque saben que cada día esto sube», refleja.

Sea por el marisco, por los productos ibéricos, que también los hay muy buenos en el Mercado del Carmen, u otras exquisiteces, la realidad es que la afluencia de público es enorme estos días. De esto se benefician también otros puestos que aunque no ofrecen los productos más demandados si captan a clientes que aunque venían a por una cosa adquieren otras también para complementar su compra.

Un ejemplo es el atún y el pez espada al corte, productos del mar en los que está especializado David Macías. «Viene mucha gente a comprar gamba y ya de camino les entra por el ojo el pez espada y el atún», asegura. Recuerda que este producto de calidad no tiene temporadas altas y el precios es más o menos estable y que se puede «cocinar de muchas formas». Recomienda que un aspecto clave para elegir bien el atún es fijarse en el color, que debe ser «cereza y con buen brillo».

De esta forma, el Mercado del Carmen es un punto de referencia para adquirir a los protagonistas en la mesa de los días festivos, que comparten con felicidad las familias onubenses.