Uno de los pueblos más antiguos de Huelva guarda una ciudad romana única

Sobre una colina que supera los 400 metros de altitud desde donde se divisa toda la vega del río Chanza, está situado Aroche, uno de los pueblos más antiguos de la serranía onubense donde se conservan abundantes yacimientos arqueológicos, monumentos y tradiciones, que dejan constancia del rancio abolengo del enclave, constituyendo un destino turístico de primer orden, dentro del parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Uno de los lugares especiales de Aroche que no se debe dejar de visitar es la ciudad romana de Arucci Turóbriga, único yacimiento de esta categoría visitable en la provincia de Huelva, junto a la ermita de San Mamés. El enclave hispanorromano fue fundado en la época de Nerón (allá entre el 54-68 después de Cristo) y supone la culminación de la ocupación y control generalizado del territorio que era conocido como Baeturia Céltica.

Las múltiples excavaciones e intervenciones realizadas en Arucci/Turobriga desde hace más de dos décadas, y el mantenimiento diario del enclave hacen posible visitar su foro o plaza pública, su mercado, un campus de uso militar y asociativo, las termas o baños públicos, la muralla y edificios domésticos como la Casa de la Columna, la Casa Norte, famosa por el hallazgo de un tesorillo y la Casa del Peristilo, entre otros descubrimientos.

Un yacimiento enmarcado en los Llanos de la Belleza

El conjunto arqueológico de Arucci-Turobriga está enmarcado en los Llanos de la Belleza, nombre que evoca la singularidad de un valle adehesado, bañado por el río Chanza y protegido por las últimas estribaciones de Sierra Morena. Un lugar vivo, donde se celebra la popular romería en honor a San Mamés, cuya ermita, una joya del siglo XIII, se construyó sobre el solar de la antigua basílica romana.

Recreación histórica y visita guiada en la ciudad romana de Arucci Turobriga JM BRAZO MENA

En este bello rincón arocheno también se celebra en julio el Festival de Diana, con unas jornadas de cultura romanay recreación histórica que se han convertido en todo un referente a lo largo de los años, contando con una amplio y variado programa de actividades alrededor del yacimiento arqueológico, el único con estas características visitable dentro de la provincia de Huelva.

Dentro del casco urbano de Aroche, declarado Conjunto Histórico desde 1980, el visitante podrá disfrutar del encanto de sus casas señoriales, de su Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, mandada a construir por los ReyesCatólicos en 1483, y de su imponente Castillo de origen árabe, en cuyo patio de armas se encuentra una plaza de toros, así como de su antiguo recinto amurallado del siglo XVII, del que hoy día se conservan distintos fragmentos.

Vista general de Aroche, de una de sus calles y de su plaza JM BRAZO MENA

Durante el recorrido por los alrededores de la fortaleza, el viajero se encuentra con el popular barrio de La Cota, un lugar que por su tipismo no puede eludirse. Allí, al abrigo del castillo se levanta un conjunto de casas muy antiguas, construidas sobre la piedra, que ofrecen un panorama único en la sierra onubense. Estas estancias bien cuidadas y blanqueadas con cal sobre el fondo pizarroso de la roca nos remite a la arquitectura granadina de las cuevas.

Otro de los atractivos del caserío arocheno es un conjunto de casas solariegas pertenecientes a la nobleza local del XVII, con sus escudos de armas tallados sobre recias portadas de piedra que transportan al visitante al esplendor de épocas pasadas. Al mismo siglo pertenecen la capilla del Cristo y el antiguo convento de «La Cilla», que fue residencia de la Orden de los Jerónimos, donde destacan dos grandes molinos y sus torres macizas.

Ermita de San Mamés, en Arucci Turobriga JM BRAZO MENA

Para disfrutar de Aroche y de toda esa riqueza patrimonial y cultural, el Centro de Recepción de Visitantes, situado en «La Cilla», ofrece toda la información de la localidad con sus horarios y sitios obligados de visita. En su interior, también, se puede conocer el Museo Arqueológico y otro que es único en el mundo, por su carácter más etnográfico, como es el Museo del Rosario.

Por su parte, los amantes del senderismo pueden recorrer caminos como el del pantano, bajo los Picos de Aroche y Sierra de la Contienda, en el norte, o internarse en la feracidad de los montes hacia el sur con las peñas de mármol y granito, cuyas canteras, en el Alto del Carmen, constituyen una de las riquezas locales. Cuentan los lugareños que cierto volumen de mármol extraído de estas explotaciones de piedra se utilizó para la ornamentación del Escorial.

Plaza arochena y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción JM BRAZO MENA

Gastronomía arochena

Para reponer fuerzas, la gastronomía arochena cuenta con gran variedad de productos derivados del cerdo, además de platos como la famosa« sopa de peso», «las salchichas arochenas», condimentadas con aguardiente; el «adobado», guiso propio de la matanza elaborado con manteca e hígado de cerdo, y las «migas canas», que completan este menú de temporada que el viajero puede encontrar en bares y restaurantes de la localidad.