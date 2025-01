Puente anuncia que antes de final de marzo se licitarán la redacción de los cinco tramos del AVE Huelva-Sevilla

El AVE Huelva-Sevilla ya tiene los primeros plazos de licitación pero no una fecha final. Así lo ha señalado Óscar Puente, ministro de Transportes, quien ha acudido este viernes a un encuentro organizado por la cadena SER en Huelva al que también ha asistido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inmersa en su campaña como candidata socialista a la JuntA de Andalucía.

El titular de Transportes del Gobierno de España, quien no ha atendido a los medios de comunicación, ha realizado algunos anuncios de la tan esperada llegada del AVE a Huelva. «Nuestra previsión es la de licitar la redacción de todos los proyectos de plataforma durante el primer trimestre de 2025. Antes de final de marzo queremos que estén los cinco tramos divididos del estudio informativo entre Sevilla y Huelva«, ha comentado.

1.608 millones de inversión

Puente ha añadido que «son 1.608 millones de euros de presupuesto para construir 95 kilómetros de una nueva plataforma y doble vía para ir a 350 kilómetros por hora. Son más de 30 viaductos y un túnel que conectará Huelva con la Alta Velocidad con Sevilla en 25 minutos, 30 si es con parada en La Palma del Condado».

Ha explicado además que en los planes del Ministerio está que el tiempo de viaje entre Huelva y Sevilla se vaya acortando progresivamente y no pase directamente de la más de hora y media actual (cuando no se producen incidencias) a 25 minutos, sino que pasará a 50 minutos y luego a 25, por ejemplo: «No vamos a esperar. A cada proyecto que se termine, el tramo se pondrá en servicio».

«El AVE va a aportar muchísimo a Huelva»

No ha querido dar plazos concretos para la ejecución de los proyectos de los tramos tras la licitación. «No es un proyecto para dos días, tardaremos unos años», comentaba el ministro de Transportes, que también recalcaba que «me decía la alcaldesa que están inmersos en proyectos de desarrollo. Y le digo que no nos pare. El AVE viene y va a aportar muchísimo a Huelva. Piensen lo que va a suponer para Huelva estar a 25 minutos de Sevilla desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollo, de actividad económica, turismo. Pues esto va a ser una realidad. Yo creo que esto, sinceramente, no tiene marcha atrás«. Unas declaraciones que contrasta con la posición del Gobierno, que no hace mucho descartaba esta infraestructura porque la consideraba inviable.

Durante su intervención, Puente ha lamentado que «Huelva ha carecido de voluntad inversora durante muchos años» con «un histórico déficit en general y especialmente en materia ferroviaria» y ha apuntado que «todas las provincias de España dicen que es de las peor tratadas pero Huelva, si no es la peor tratada, es una de las peores», al tiempo que ha esgrimido que «estamos trabajando para reducir esto y creo que lo estamos consiguiendo».

Asimismo, ha subrayado que este año se ha «batido el récord de inversiones en la provincia de Huelva» superando «los cien millones de inversión ejecutada, 108 millones en concreto», con «la estimación de cierre prevista para el año 2024». «Es un auténtico récord de recursos de este ministerio en la provincia. Significa duplicar lo que se invertía en los años anteriores al año 2018 y tendríamos que retroceder más de 20 años para encontrar cifras de inversión similares«.