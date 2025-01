Pilar Miranda a Óscar Puente: «Usted ha sido alcalde antes que ministro y necesito que me reciba para ver los detalles y plazos del AVE a Huelva»

El esperado encuentro entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que intentó hasta en cinco ocasiones sin éxito concretar una reunión con él, se ha producido esta mañana a las puertas de la Casa Colón. Ha sido un saludo amistoso y correcto, en el que ambos han estrechado sus manos y han conversado brevemente.

Miranda ha vuelto a exponerle al ministro la necesidad de que haya un encuentro entre ambos para ponerse al día sobre la llegada del AVE a Huelva. Por cierto, que el ministro ha llegado en un coche a la Casa Colón pero le ha indicado a alcaldesa que «vendré en el Ave todo lo pronto que se pueda».

«Insisto, y usted me va a comprender que ha sido alcalde antes que ministro, que necesito que me reciba para ver los detalles, plazos y presupuestos del AVE a Huelva. Huelva vive un momento importantísimo y para nosotros las infraestructuras son un tema muy importante y por eso me gustaría que me recibiera, también junto al presidente de la Diputación y las administraciones y agentes sociales y económicos y los empresarios, porque estoy segura que entre todos podemos conseguir que el AVE sea una realidad lo antes posible«, le ha comentado Pilar Miranda a Óscar Puente.

También el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha conversado brevemente con el ministro. Todos ellos han esperado a la también ministra socialista María Jesús Montero, nueva líder del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno.

«Las espuelas» y el ministro

En la fase de preguntas los asistentes al encuentro, Puente ha lanzado un mensaje a otras administraciones al señalar que «hay que trabajar» y que no está en Huelva por el Ayuntamiento ni la Diputación ni la Junta de Andalucía, sino por «la provincia de Huelva». En este sentido, se ha mostrado contrariado con que le metan prisas. «No soy un caballo ni un burro. No me gusta que me claven las espuelas. No es mi estilo y en mi caso son contraproducentes. Vamos a sacar adelante los proyectos», a afirmado.

Éste es el último episodio de desencuentro entre Pilar Miranda y Óscar Puente. Una relación que se ha ido complicando desde el día que la regidora acudió al Senado para presenciar qué respondía a una pregunta sobre el AVE y el ministro, en su intervención, dijo que estaba allí de «miranda».