Susto en el Barrio Obrero: un árbol se rompe y cae parcialmente sobre el parque infantil

Un árbol de grandes dimensiones se partió en la tarde de este sábado en el Barrio Reina Victoria -el Barrio Obrero-, cayendo parte del mismo sobre la zona del parque infantil. El suceso se produjo en torno a las 16.30 horas, según ha informado el presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada, Manuel Domínguez, tras el aviso de varios residentes que escucharon un fuerte crujido antes del desplome.

Afortunadamente, y debido a las altas temperaturas registradas a esa hora, el parque infantil no se encontraba ocupado, por lo que no hubo que lamentar daños personales. No obstante, desde la asociación vecinal se ha trasladado la preocupación por lo ocurrido, solicitando una revisión urgente del estado del arbolado en el entorno.

Desde el colectivo vecinal se insta al Ayuntamiento a estudiar este incidente y a reforzar las labores de mantenimiento y poda, especialmente en zonas sensibles como parques infantiles o aquellas en las que los árboles puedan afectar a viviendas protegidas del Bien de Interés Cultural (BIC) que conforma el histórico Barrio Obrero.