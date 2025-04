Ya habrás oído que nos encontramos en un momento de alta incertidumbre. Un tiempo, además, volátil, en crisis y caracterizado por una transformación constante. Los optimistas te hablarán de la importancia de anticiparte a los cambios para, sobre todo, estar dispuesto a capitalizar las oportunidades tanto de forma individual como organizacional. Y no digo, que no. Pero para ser honesto me irritan los mensajes a lo Paulo Coelho que quieren edulcorar los efectos y consecuencias de las crisis con el mensaje positivo de la oportunidad. ¿Qué oportunidad tiene hoy un niño palestino? ¿Qué oportunidad tienen los sudaneses que viven una nueva hambruna agravada con el cambio climático? ¿Qué oportunidades tienen los vecinos y vecinas de los barrios sevillanos de Los Pajaritos y Polígono Sur, que siguen encabezando, década tras década, el ranking de los barrios más pobres de España? ¿Qué oportunidad tenemos si se tambalea la democracia y Europa se rearma?

Durante este mes he reflexionado en distintos foros sobre el poder o más bien sobre ¿dónde está el poder o los poderes que servían para equilibrar la balanza de la gobernabilidad y la convivencia ante esta situación de crisis global? Recordé la frase «cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso» que se le atribuye al político, padre del conservadurismo británico liberal, Edmund Burke (Dublín,1729-Beaconsfield, 1797) al encontrarme en Google una imagen de una rueda de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca en la que el presidente Trump se encuentra sentado y en silencio, y el magnate y empresario, Elon Musk, de pie haciendo declaraciones ante un amplio número de periodistas. Una imagen que me sirvió para debatir con el alumnado (en la que además de un nutrido grupo de colombianos había una estudiante norteamericana y otra rusa. ¡Igual no está todo perdido!) del Máster de Derechos Humanos y Migraciones de la Universidad Pablo Olavide sobre la representación de estos poderes. Así como para preguntarnos si el poder está en quién ha sido elegido en las urnas y cuyos votos le legitiman para aplicar sus políticas de recortes e incluso para atribuirse la voz de una nación que quiere 'ser grande otra vez' a costa de imponer unas reglas nacionalistas y arancelarias en el tablero de la geopolítica global, o en la del empresario, que ejerce de gobernante sin haber concurrido a unas elecciones. No vamos a pecar de ingenuos porque siempre ha habido una relación entre el poder político y el poder económico en la negociación y en la confrontación de posiciones, posturas e intereses.

El tercer actor de la imagen, los medios, el 'cuarto poder'. Término que se le podría atribuir a Burke, quien en una intervención en el Parlamento hablando de la separación de los poderes ejecutivos y legislativo, señaló a la bancada donde estaban los periodistas y comentó que el periodismo ejercía tanto poder en la sociedad como el mismo Parlamento. Años más tarde, el político y periodista, Thomas Babington Macaulay (1800-1859) ya hablaba abiertamente de 'cuarto poder' al referirse a los medios de comunicación. Pero, ¿y hoy también lo son? El periodista y docente, Teodoro León Gross (Málaga, 1966) en su libro 'La muerte del periodismo: Cómo una política sin contrapoder degrada la democracia' (2024) deja una idea, que comparto, que tiene que ver con que el poder del periodismo se sustentaba en que los medios y sus profesionales ejercían una influencia social porque gozaban de prestigio y por tanto limitaban a los otros poderes (político y empresarial).

Hoy no es así. Reina el descrédito a los medios. Se rompió la conexión con la ciudadanía, especialmente con ese grupo al que se la ha etiquetado como Generación Z. Un grupo que no consume, que no le interesa lo que los medios ofrecen, ni cómo se los ofrecen. Este Cuarto Poder se sustentaba en el ejercicio de una cierta vigilancia al resto de poderes. Por supuesto, en el de ser los canales para facilitar la información con las que la ciudadanía construía sus opiniones, contribuyendo al debate público. Y además actuaban como garantes de los derechos y libertades.

Sin embargo, recordemos, por ejemplo, que los medios norteamericanos de mayor prestigio llamaron a la gente a no votar por Donald Trump e incluso, en el plano más patrio, a principios de mes, el ABC llevó a su portada el editorial que se titulaba 'Mazón debe irse ya'. Y, por otro lado, tenemos estrategias orquestadas de bulos que se mueven en las redes sociales, a las que se les da crédito y favorece la llegada del ultra Alvise Pérez al Parlamento europeo. Un influencer con más de un millón de seguidores en Telegram y otros tantos en Instagram que logró que su partido, 'Se acabó la fiesta', alcanzara tres diputados en las últimas elecciones europeas. O como nos recordó Edith Rodríguez, vicepresidente de Reporteros Sin Fronteras España, en el taller que impartió en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida (Huelva) evidenciando el deterioro de la libertad de prensa en el mundo. «En el 70% del planeta no hay libertad de prensa o, como ocurre en España, la precariedad de la profesión contribuye a un peor periodismo y, por tanto, a un deterioro de la misma democracia».

Rodríguez además resaltó, la impunidad del gobierno de Israel, «al menos 124 periodistas de 18 países murieron en 2024. De todos ellos, 85 fueron asesinados a manos del Gobierno israelí. Un gobierno, supuestamente, democrático».

Por lo tanto, ¿dónde está el poder? Sigo creyendo que el poder está en la gente. Sigo creyendo que un voto es un instrumento útil para detener, a veces, las olas autoritarias. Sigo creyendo en la capacidad movilizadora, transformadora de lo colectivo, de lo comunitario. Creo en la ciudadanía que es capaz de generar y construir espacios de diálogos como encuentros del bien común. Es tiempo para los afectos. Para el reencuentro de una ciudadanía activa dispuesta a involucrarse y a comprometerse realmente con los intereses públicos, que en definitiva es el común denominador para vivir en sociedad. Sólo fortaleciendo el poder de la ciudadanía podremos reinventar el poder de la política, de la empresa y de los medios.

Y te animo a ejercer tu poder viendo 'No other land', el documental palestino ganador del Oscar 2025, y cuyo codirector, Hamdan Ballal, ha sido arrestado y golpeado recientemente por colonos en Cisjordania. El documental está disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

