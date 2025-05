Vecinos de Mazagón protestan con bolsas de basura: «La inacción de la administración ha generado vertederos»

Un grupo de vecinos y vecinas de Mazagón protestaron este miércoles a las puertas de la Mancomunidad del núcleo costero, donde se concentraron y dejaron bolsas de basura con la intención de hacer reaccionar a las administraciones competentes y que mejoren los servicios, principalmente el de limpieza.

Los vecinos denuncian «el estado de suciedad, la falta de servicios y el abandono general que vienen sufriendo desde hace ya bastante tiempo« y considera que »la inacción de la administración en Mazagón ha generado vertederos en el propio núcleo urbano junto a zonas residenciales, y escombreras repartidas, algunas con más de 30 años, por todo su entorno«.

Los vecinos son «conscientes» de que parte del grado de suciedad se debe al «incivismo de algunos ciudadanos». En este sentido, instan a la sociedad de Mazagón a «respetar las normas de convivencia», pero cren que «en ningún caso esto puede servir de excusa a las distintas administraciones para eludir sus responsabilidades», a las que solicitan cumplan con sus obligaciones de« limpieza, mantenimiento y concienciación pública».

«Seguro que en cuanto se les pase la pataleta y comiencen a preocuparse menos por cuántos o quienes asisten a estos actos y más por los motivos que han llevado a los vecinos y vecinas a concentrarse, podrán trabajar para que tengamos un pueblo y su entorno limpio y con unos servicios adecuados», exponen.

Estos vecinos y vecinas consideran que «no sólo tienen el derecho sino la obligación de exigir a las distintas administraciones poder vivir en un sitio digno, con servicios eficientes y de calidad».

Nuevos actos de protesta

Los denunciantes afirman que seguirán con sus actos de protesta« si la situación no cambia». Además, hacen un llamamiento a la sociedad de Mazagón a que se sumen a estas reivindicaciones, porque no, «Mazagón no brilla. Está lejos de hacerlo, al menos de momento».