Vuelve el Certamen de Pintura al Aire Libre 'Pepe el Guarda' al Mosquito de Punta Umbría El chiringuito de La Canaleta celebra este domingo una interesante actividad que alcanza su tercera edición Contemplar cómo se crean estas obras en directo es una experiencia inolvidable

El Mosquito Club de Punta Umbría, siempre comprometido con la promoción de la cultura, organiza el domingo 17 de agosto de 2025 la segunda edición del II Certamen de Pintura al Aire Libre 'Pepe el Guarda'.

Cada año, la playa de la Canaleta se transforma en un espectáculo: desde primera hora de la mañana, artistas de todas las edades y estilos despliegan sus caballetes y colores, dando vida a la arena y al mar con pinceladas que capturan la esencia de Mosquito y su entorno.

El certamen vuelve tras el éxito de su primera edición, en la que brillaron Juan Lucena Orellana (Primer Premio), Laureano González Cortés (Segundo Premio), Teresa Gonzalo Ybarra (Tercer Premio), Marieta Vázquez Tejero (Premio Juvenil) y Teresa Enrique Gonzalo (Premio Infantil).

Aunque no participes, dar un paseo por la playa y contemplar cómo se crean estas obras en directo es una experiencia inolvidable. Y si te enamoras de alguna pintura que no resulte ganadora, ¡siempre puedes llevártela a casa! Una opción perfecta para decorar tu hogar en Punta Umbría o para hacer un regalo único, apoyando al mismo tiempo a los artistas y a la cultura local.

Bases del certamen de Pintura al Aire Libre 'Pepe el Guarda' Temática: el Mosquito Club y su entorno

Técnica: Libre

Medidas: Adultos, de 80x80 cm a 120x120 cm; jóvenes (12-17 años) e infantiles (menores de 12), de 30x30 cm a 80x80 cm

Registro en la Jaima del Mosquito de 9.00 a 11.00 horas; entrega de obras terminadas de 14.00 a 15.00 horas

Exhibición pública de todas las obras y fallo del jurado profesional a las 20.00 horas

Premios: Primer Premio-Adquisición: 800 € y la obra pasará a formar parte de la Colección Mosquito Club.

Segundo Premio-Adquisición: 400 €, patrocinado por la Fundación Caja Rural del Sur y la obra formará parte de su Colección.

Tercer Premio: 100 €

Premio Juvenil e Infantil: Sudadera Mosquito + Bono de padel surf para dos personas

Recomendaciones para los participantes

Desde la organización se recomienda a los participantes que pienses antes qué quieres pintar y cómo lo harás. Prepara bien tus materiales y, si necesitas sombra, lleva sombrilla y silla. Aprovecha la oportunidad para hacer contactos. Comenzar temprano te permitirá trabajar con calma y disfrutar del ambiente único de la playa.

«No te pierdas la magia de la Canaleta el 17 de agosto: vive el arte en directo, déjate inspirar por los colores de nuestra tierra y llévate un pedacito de Punta Umbría contigo», indica la organización.