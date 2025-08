Este pueblo de Huelva tendrá huelga indefinida de limpieza desde el 15 de agosto

Conflicto laboral que desemboca en una huelga indefinida. La empresa Azsuma y sus trabajadores no han alcanzado un acuerdo en una reunión en la que están sobre la mesa varios incumplimiento del convenio laboral. La compañía no lo reconoce y los empleados iniciarán el próximo 15 de agosto una huelga indefinida.

Se trata del servicio de recogida de residuos y limpieza del municipio de Almonte, cuya interrupción afectará a los ciudadanos de los núcleos poblacionales de este municipio.

Óscar Reina, secretario del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ha indicado en las redes sociales que se ha intentado sin éxito encontrar un acuerdo, pero el conflicto va abocado a la huelga. «No hay más remedio. La empresa no nos deja otro camino por la defensa de nuestros derechos. Pedimos apoyo y compresión a la población. ¡Los derechos no se mendigan, se conquistan! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Qué viva la lucha de la Clase Obrera!», señala.

Incumplimiento del convenio

«Tristemente no hay manera. La empresa se niega a reconocer los incumplimientos sistemáticos del convenio. No estamos pidiendo la luna, son derechos adquiridos», insiste Reina, que añade que la compañía «a todo le busca una trampa y un pero y así no se puede seguir». Además, cree que la empresa «buscará bulos y mentiras para dividir a la plantilla del servicio de limpieza».

El representante sindical subraya que «tenemos que estar más unidos que nunca, los derechos se han conquistado con lucha, unión, sacrificio y huelga. Aquí no se rinde nadie».