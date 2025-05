Los propietarios de Matalascañas advierten que tendrán que pagar hasta 435 euros al mes por la nueva zona azul

La Asociación de Propietarios de Matalascañas no cede en su empeño de llevar al fracaso uno de los proyectos estrella del actual Gobierno municipal de Almonte como es la implantación de la zona azul en ese núcleo costero que triplica su población con la llegada del verano. Hace unos días salía a licitación el contrato para la adjudicación de este servicio. En el pliego se incluyen también las tarifas. Los dueños de viviendas de esta zona han sacado la calculadora y afirman que tendrán que pagar hasta 435 euros por estacionar en la calle todo un mes.

«Según el pliego de condiciones técnicas, se van a establecer tres zonas tarifarias en función de la proximidad a la playa. En la zona 1 (hasta 250 metros del litoral), el coste mensual estimado para un propietario que desee estacionar diariamente asciende a 285 euros. En la zona 2 (de 250 a 500 metros), el coste se eleva a 435 euros, y en la zona 3 (de 500 metros hasta la carretera norte), a 405 euros. Estas cifras han sorprendido a los vecinos, especialmente porque las zonas 2 y 3 son predominantemente residenciales y no de alta rotación como se contempla en el pliego publicado, además requieren renovar el ticket hasta cuatro veces al día y mover el coche del sitio donde lo tiene aparcado y ponerse a buscar otro», señalan en un comunicado remitido a los medios.

Este colectivo vecinal su suma a las críticas de la oposición que tachan de irregular la votación del pleno que sacó adelante la nueva licitación del contrato la semana pasada. Señalan, como hiciera el PSOE, a una concejal del equipo de Gobierno que no levantó el brazo y mostró su voto de manera expresa. «Tal y como puede comprobarse en la grabación del Pleno, una de las concejalas del equipo de gobierno no expresó su voto afirmativamente, guardó silencio y no levantó la mano, lo que en cualquier procedimiento democrático equivale a una abstención».

Por tanto, desde la asociación subrayan que si no se computa ese voto, el contrato no obtuvo la mayoría absoluta que requería para su aprobación. «Esta forma de proceder es éticamente reprobable y jurídicamente cuestionable, además desvirtúa por completo la legitimidad del acuerdo adoptado. Desde la Asociación de Propietarios denunciamos que esta actuación podría suponer una manipulación del procedimiento democrático, al servicio de un proyecto de zona azul que nunca ha contado con el respaldo mayoritario de los vecinos».

Los propietarios anuncian que volverán a recurrir la licitación del contrato como ya hicieran con el anterior que fue anulado por el Tribunal Contractual de la Junta al evidenciar algunas deficiencias insalvables como la falta de motivación para incluir obras en el servicio y es que desde el Consistorio quieren que el adjudicatario de la gestión de la zona azul invierta parte de los beneficios en el arreglo de las calles.