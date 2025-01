El mercado negro de los faros y pilotos sin recambio al descubierto en Huelva

En la geografía de la delincuencia, si la sustracción de vehículos de lujo con el objetivo de venderlos fuera del país se asocia con entornos urbanos de elevado poder adquisitivo, hay un problema mucho menos visible que afecta fundamentalmente al ámbito rural: el robo de piezas descatalogadas de todoterrenos por parte de delincuentes que aprovechan su escasez y alta demanda, poniendo en jaque a los propietarios de estos vehículos.

El problema se ha vuelto crítico en la provincia de Huelva, donde en localidades del Condado como Villarrasa, Almonte y La Palma del Condado, el robo de faros o pilotos traseros de vehículos todoterreno con muchos kilómetros en el contador es un problema que en los últimos años ha ido en aumento. Un ejemplo, la última operación contra este fenómeno llevada a cabo por la Guardia Civil en esta comarca onubense, donde ha sido detenido el supuesto autor del robo de 52 de estas piezas de vehículos todoterreno; piezas que eran puestas a la venta en el mercado de segunda mano a precios desorbitados, ya que los concesionarios oficiales de la marca, debido a la antigüedad de los modelos, no disponen de existencias. Afortunadamente, el Real Decreto Ley 7/2021 actualizó las condiciones exigidas a los fabricantes, a los que ya obliga a facilitar piezas de repuesto de sus productos durante diez años, y no durante cinco años, como ocurría con anterioridad, un cambio legal que no afecta a los vehículos que, por su antigüedad, son objeto del pillaje en la Huelva rural. Sus propietarios, por lo tanto, dependen exclusivamente de desguaces o del mercado de segunda mano, donde los precios pueden dispararse hasta límites abusivos.

El Nissan Terrano, uno de los modelos más afectados

El foco de estos robos está en modelos como el Nissan Terrano o el Nissan Patrol, muy populares y de uso intensivo en el campo por su durabilidad y capacidad para trabajos en fincas agrícolas y ganaderas, aunque ninguno que se ajuste a estas características está libre de peligro. Sin embargo, su resistencia también los convierte en un blanco perfecto: al ser modelos que dejaron de fabricarse hace más de diez años, los recambios son extremadamente escasos.

Según explicó a Huelva24 un responsable del desgüace Sánchez Muñoz, en San Juan del Puerto, «estos pilotos traseros son como un tesoro. La casa dejó de fabricarlos, y los pocos que hay en circulación se venden al instante». Además, reconocen que es extremadamente raro que les entreguen uno de estos modelos para despiezar. «Por eso, cuando te llega es como un mirlo blanco». Sin embargo, lo habitual es que antes

de llevar el coche al desguace le quiten lo más interesante para venderlo por su cuenta. La razón es evidente: un recambio que hace años podría adquirirse por 30 euros en un desguace hoy alcanza los 200 euros en el mercado de segunda mano. Estos precios disparatados tienen su explicación en la obligación de los propietarios de estos vehículos de reparar cualquier daño si desean pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Por si la motivación para los ladrones no fuera suficiente, en Desguaces del Condado nos dan otra clave: la sencillez con la que se retiran estas piezas. Al contrario de lo que ocurre con los modelos más recientes, más complejos, en estos casos «con dos tornillos ya tienes el piloto en la mano. Es cuestión de minutos para ellos», señala un empleado. Por otra parte, el uso que se le da a estos vehículos los expone más al desgaste y a eventuales roturas. Si a eso sumamos la dificultad para encontrar recambios originales, «es fácil entender por qué los hurtos están en auge».

Frente a esta situación, algunos propietarios han encontrado alternativas más económicas, pero no exentas de inconvenientes. Servicios de impresión 3D han comenzado a ofrecer réplicas de piezas descatalogadas. Aunque las copias son más burdas y, en algunos casos, no homologadas, permiten a los propietarios pasar la ITV y seguir utilizando sus vehículos.

Además, tiendas online como AliExpress se han convertido en refugio para quienes buscan recambios a precios más bajos. Aunque son piezas de calidad inferior a las originales, pueden encontrarse a precios más económicos. Es habitual, no obstante, que los propietarios afectados no estén familiarizados con las compras online. Y menos aún con portales especializados donde se ofrecen gratuitamente archivos para imprimir recambios con impresoras 3D. Una solución innovadora –y la más barata si se tiene uno de estos aparatos– que, aunque presenta el problema de la falta de homologación, podría conseguir pasar el filtro de la ITV.

Las últimas detenciones, como la de la reciente operación 'Pilatos' en La Palma del Condado, aunque contribuyen a frenar esta oleada de robos, no solucionan el problema de fondo: la falta de repuestos asequibles para los vehículos más antiguos que eviten el mercado negro u otras alternativas de menor calidad. Por eso, en un taller de la capital resumían la situación con resignación: «Nos ponemos tensos cuando los clientes vienen buscando recambios imposibles. Al final, o pagan precios absurdos o jubilan el coche». De ahí que en un entorno rural donde estos vehículos son herramientas de trabajo indispensables, esta situación supone una auténtica trampa económica para los propietarios.