Apagón digital en Encinasola: 70 alumnos 'desconectados' y ninguna solución a la vista

Los profesores del CEIP Rufino Blanco de Encinasola deben revisar cada mañana los datos que le quedan en sus móviles antes de entrar a trabajar. Saben que de sus conexiones personales depende que los 70 alumnos del colegio puedan realizar actividades cotidianas en cualquier otro centro de Andalucía, pero que aquí hace tiempo que no lo son. Y es que la conexión a Internet suele brillar por su ausencia, sin que la administración educativa haya sido capaz hasta ahora de darles una solución.

Marisa, secretaria del centro, recoge la indignación de un colectivo docente harto de denunciar la situación ante la delegación responsable, hasta ahora sin éxito: «Esto ya es insostenible. Lo único que hacen es pasarse la bola de unos a otros y no nos dicen nada». La responsable confirma que los cortes son desde hace tiempo frecuentes y prolongados, con periodos de hasta 15 ó 20 días al mes sin conexión.

El colegio, además, ha agotado las vías de comunicación oficiales. Han contactado con el Centro de Atención a Usuarios de la Comunidad Educativa (Cauce), ha enviado escritos por ventanilla electrónica a la delegación y acudido al Servicio de Inspección, sin obtener respuesta hasta la fecha.

Fibra óptica y ratas

La raíz del problema, al parecer, está en la infraestructura de telecomunicaciones. La señal de Movistar –compañía que proporciona este servicio a los colegios andaluces– llega desde Extremadura muy debilitada, según explica la secretaria. Un técnico que acudió al centro les informó de que la señal procedía de Fregenal de la Sierra, donde una plaga de ratas se estaba comiendo la fibra óptica.

La situación se agravó tras el apagón general del 28 de abril, desde el cual no han recuperado la conectividad. Y los problemas no se limitan al centro educativo: la semana pasada estuvieron tres días completamente incomunicados, sin posibilidad de usar ni siquiera los móviles.

En el centro han llegado a cambiar dos routers en un mes. El técnico que realizó la última sustitución les confirmó que el mismo equipo funciona perfectamente en otros pueblos de Huelva, pero aquí la señal no llega con suficiente potencia.

Por ello, cuando la telefonía móvil está operativa, los docentes se ven obligados a utilizar sus propios datos móviles mientras la administración educativa se comporta como si no ocurriera nada. De hecho, han recibido tres pizarras digitales nuevas que permanecen instaladas pero inutilizables por falta de conectividad.

La secretaria explica que no pueden realizar actividades interactivas ni motivadoras para el alumnado, viéndose obligados a limitarse «a lo que antiguamente era lápiz, papel y libro». Además, esta falta de conectividad genera también problemas de seguridad, ya que en muchos momentos el centro queda completamente incomunicado sin posibilidad de contactar con servicios de emergencia.

Paradójicamente, mientras el colegio permanece desconectado, otras dependencias educativas de Encinasola como la escuela de adultos y el Guadalinfo sí tienen conexión a internet, lo que demuestra que al menos parcialmente se trata de un problema específico del centro. Por esta razón, han llegado a plantear soluciones extremas, como pedir al Ayuntamiento dependencias para distribuir a los alumnos y poder dar las clases, explica Marisa. Esta medida, que supondría fragmentar el colegio y repartir las aulas por diferentes edificios municipales con conexión, refleja hasta qué punto ha llegado la situación de emergencia educativa en el centro.

Gestiones sin respuesta

El centro ha seguido escrupulosamente el protocolo establecido. Han enviado escritos por ventanilla electrónica a la delegación, pero no han recibido respuesta. El técnico incluso ha advertido que no volverá más al pueblo por la distancia que supone el desplazamiento. Desde Inspección les han trasladado que ya no pueden hacer nada más, mientras que desde la delegación no obtienen soluciones concretas.

La desesperación de las familias y el profesorado ha llevado a contemplar medidas de presión. Las madres han propuesto cerrar el colegio o presentarse en la delegación de Huelva para exigir conectividad continua.

La situación ha llegado al punto de que algunos alumnos ya están faltando a clase, mientras los docentes se plantean una huelga. Sin embargo, esto supondría la pérdida de parte del sueldo, mientras que el gasto en datos móviles corre a cuenta del profesorado.

Las familias expresan su hartazgo ante una situación que se prolonga meses, con cortes que han llegado a durar 15 días seguidos, obligando a los profesores a usar sus datos personales mientras los alumnos se ven afectados en múltiples actividades educativas.

La versión de la Delegación

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva ha remitido a Huelva24 un informe fechado el 22 de mayo donde achaca los problemas a «las condiciones geográficas y de cobertura propias de la zona rural».

El organismo confirma que cada incidencia ha sido atendida puntualmente por el Servicio de Informática, pero traslada la responsabilidad a la compañía Telefónica. Los técnicos educativos han confirmado que la incidencia actual no es competencia directa de los servicios técnicos educativos.

La Delegación reconoce que no ha recibido información oficial de Telefónica sobre los plazos estimados para resolver el problema, aunque se compromete a realizar un seguimiento activo de la situación.

El informe reconoce que estas situaciones suponen una dificultad añadida en el contexto actual de transformación digital del sistema educativo, reclamando el compromiso de las operadoras responsables de los servicios contratados en la red pública. Mientras tanto, este pequeño colegio de la Sierra de Huelva sigue esperando una solución que le permita recuperar la normalidad en sus aulas.