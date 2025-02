El embalse que provocó el desalojo de los vecinos en Almonaster se reparará cuando llegue el buen tiempo

La grieta existente en el embalseMonte Félix-Toril de Almonaster la Real, que provocó el desalojo de los vecinos de la aldea de Cueva de la Mora hace unos 20 días a causa de las lluvias de la borrasca Garoé, no se reparará hasta que llegue el buen tiempo. Así lo confirmó a Huelva24.com el alcalde de la localidad serrana, Jacinto Vázquez, que tiene previsto reunirse con los técnicos para fijar una hoja de ruta.

«Hasta que no mejore el tiempo no se puede arreglar la grieta del embalse, porque ahora no se puede realizar en condiciones seguras», explica Vázquez, que señala que los vecinos realojados están bien y a la espera de una solución definitiva para este problema.

No obstante, el regido onubense resalta que con los trabajos realizados el mes pasado en la presa hace casi un mes la zona de la grieta no volverá a soportar presión. En su momento se arregló el aliviadero de la puerta derecha de la infraestructura y eso permitirá que aunque llueva corra el agua y no vuelva a acumularse, evitando así que el muro vuelva a soportar la presión a la que estaba expuesto anteriormente con las lluvias.

Embalse de Monte Félix-Toril, junto a la aldea de Cueva de la Mora H24

En ese sentido, el alcalde de Almonaster se ha mostrado tranquilo, pero señala que busca que se planifiquen y organicen las actuaciones de reparación de la presa. De este modo, tiene previsto fijar nuevas reuniones tanto con técnicos de la empresa de aguas Giahsa como con los de la Junta de Andalucía.

Reuniones para trazar el camino a seguir

«Estoy esperando a que me concedan las reuniones para que veamos el camino a seguir y que entre todos realicemos las actuaciones necesarias para llevar a a cabo los arreglos», detalla Vázquez.

El desalojo de más de un centenar de vecinos de la aldea de Cueva de la Mora se realizó el pasado 22 de enero. Las fuertes lluvias aumentaron el caudal del embalse Monte-Félix Toril de Almonaster y llenó su capacidad, de dos hectómetros cúbicos. La presión del agua aumentó el tamaño de una vieja grieta existente en el muro, que llegó a alcanzar en torno a un metro, y ante el riesgo de rotura se optó por realojar a la población en el núcleo urbano de Almonaster, principalmente, operación que realizaron agentes de la Guardia Civil.

Paralelamente se elevó a situación operativa 1 el Plan de Emergencia por Riesgo de Inundaciones (PERI) de Andalucía, y se movilizaron efectivos tanto del GREA (Grupo de Emergencias de Andalucía), como de Protección Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos. Durante cuatro jornadas realizaron labores de desbroce en el entorno de la estructura, abrieron aliviaderos y conectaron potentes bombas para expulsar agua de la presa y que el nivel del caudal se situara por debajo de la grieta. Una vez asegurada la zona, los vecinos de Cueva de la Mora pudieron regresar a sus hogares.

Reconocimiento al operativo

Este martes El delegado del Gobierno Andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y el director general de Emergencias, Alejandro García, entregaron con motivo del Día Europeo del 112, reconocimientos a los operativos y entidades que participaron en la emergencia de Cueva de la Mora, en Almonaster la Real, el pasado 22 de enero.