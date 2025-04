Héroe por sorpresa en el apagón de Huelva: «Me dice que me debe la vida»

Sabemos que los héroes de la vida real no suelen llevar capa ni tienen poderes especiales. Surgen en los momentos más inesperados y la voluntad de ayudar y los conocimientos para hacerlo es lo que marca la diferencia. Una de esas situaciones extrañas que ha causado que muchas personas se vean en apuros a la vez ha sido el gran apagón que el pasado lunes dejó durante varias horas sin luz las calles, establecimientos y hogares de toda España. La provincia de Huelva fue de los puntos donde antes comenzó a recuperarse la normalidad y no hubo que lamentar pérdidas humanas, algo que igual no hubiera sido así de no ser por Ángel Rivas, un héroe inesperado que salvó la vida a una persona que se había intoxicado con monóxido de carbono en Aracena.

Este chef y divulgador de la gastronomía onubense es voluntario desde los 18 años y a sus casi 33 ya sabe lo que es salvar la vida a alguien en más de una ocasión, tres en este 2025.

La última fue el pasado lunes. Paseaba con su pareja por el centro histórico de Aracena y el sol se ponía, silueteando en lo alto el castillo. Fue entonces cuando percibió cómo un hombre salió de un garaje, abrió una ventana y «se cayó a plomo» sobre la calle y su familia no sabía cómo ayudarle ante tan trágica escena.

Ángel y otro hombre acudieron corriendo en su auxilio y finalmente fue él quien, al tener conocimiento de qué hacer en estos casos, le atendió. Al parecer tenía un grupo electrógeno en su garaje para no quedarse sin luz en estas situaciones de corte energético e inhaló los gases de escape, lo que le dejó bastante mareado.

«Consciente en todo momento»

«Él estuvo consciente en todo momento y le pregunté si padecía algo de corazón y me dijo que no», recuerda a Huelva24.com Rivas, que supo entonces que su estado se debía a que había inhalado mucho humo y él se preocupó. Lo colocó en la posición lateral de seguridad y recordó su experiencia y la formación con Rafael Rodríguez, sargento del Parque de Bomberos de Aljaraque del Consorcio Provincial, acerca de las intoxicaciones por monóxido de carbono y cómo basta un par de minutos de exposición para fallecer. «Insistió en que estaba bien, que sólo había estado 30 segundos con el humo y quiso levantarse y volvió a caerse», relató, y tuvo que tranquilizar especialmente a sus hijas.

Una vecina se ofreció a desplazarse hasta el centro de salud y volver con refuerzos. Los bomberos hicieron mediciones y ventilaron y los sanitarios del equipo Delta del 061 se lo llevaron por precaución. También acudieron efectivos de la Policía Local que ventilaron la casa.

En el hospital le dijeron que «menos mal que no se quedó en el garaje y que se encontró a alguien que le ayudó»

Ángel Rivas pudo comprobar al día siguiente que a este hombre le dieron el alta y le dijeron en el hospital que «menos mal que no se quedó en el garaje y que se encontró a alguien que le ayudó» o de lo contrario el desenlace hubiera sido muy triste. Muy al contrario, «no tenía secuelas y se encontraba bien».

«Estoy muy contento. Me ha dicho que me debe la vida, pero yo sólo fui una parte. También está la vecina que avisó y los servicios de emergencias que tenemos, que son extraordinarios y superaron las expectativas, y unos funcionarios públicos de los que podemos estar muy orgullosos», manifestó satisfecho el cocinero onubense, que también valoró que gracias a que estos profesionales contaban con walkie-talkies se pudieron comunicar y coordinar.

Rivas señala que «yo sólo soy uno más que trató de ayudar. Me encontré la situación y apliqué la conducta PAS -proteger, avisar y socorrer-, que son los eslabones de la cadena de supervivencia». Si no hubiera aparecido quizás este señor se podía haber dado un mal golpe al caerse.

«No me asusté. Intenté tranquilizar a todo el mundo. Le decía a sus hijas que su padre no tenía sangre ni nada y que estaba consciente. Intenté calmar la situación», expresa este héroe ciudadano, que reconoce que «hubiera estado más tenso si se hubiera visto entre la vida o la muerte. Hubiera sido más complejo si hubiera sido un infarto, que es lo que pensé».

Rescate en alta montaña

En marzo, en la Sierra de Candelario, en Salamanca, ya rescató a una pareja que en plena alta montaña iban en chándal y estaban mojados a tres grados y podrían haber muerto de no haber dado con ellos. Los sacó de allí en su coche.

Subraya que considera muy necesario que toda la ciudadanía tenga formación en situaciones de emergencia. Reclama que ayuntamientos, Diputación y Junta se preocupe de dar formación específica a todos, incluso a los niños en los colegios. Sólo así, estaremos preparados para actuar, cómo lo estaba él ante una situación inesperada que tuvo un final feliz.