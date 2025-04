El tiempo en Huelva el Domingo de Ramos: posible retraso con final feliz

Olivier ya es historia, pero las borrascas siguen porque el anticiclón subtropical anda lejos y no nos protege de una inestabilidad que ahora nos llega por el noroeste peninsular. Una borrasca con un frente asociado que barrerá la península y a este sur llegará, la cola, cierto es, pero llega mañana por la tarde, pudiendo dejar algunas precipitaciones leves en la provincia, sobre todo en la zona serrana.

Las procesiones de este Domingo de Ramos tienen prevista su hora de salida precisamente en esas horas que pueden ver los cielos cubiertos con posibilidad de algún pequeño chubasco, suficiente como para tener que retrasarlas. En todo caso lo normal es que a eso de las cinco o las seis ya los cielos estén despejados e incluso con el sol fuera, y ya no habrá riesgos de lluvia en todo lo que resta de tarde y de noche. Luego con precaución, podrán salir sin mayor problema, aunque sea con algo de retraso sobre el horario previsto. Los mutilados podrán salir y hacer estación de penitencia sin el mayor problema. En el caso de Redención, la Cena y la Borriquita, la hora de salida podría coincidir con alguna leve precipitación, que en principio no debería ser obstáculo para que procesionen con normalidad en una tarde y una noche que se esperan sin lluvia y con unas temperaturas que, si bien serán más bajas que en estos días atrás, siguen siendo muy agradables. La razón es que la borrasca atlántica cuyo frente alcanzará estas latitudes huelvanas aprovecha una vaguada que trae en alturas medias y altas una masa de aire frío polar. Es el encuentro de este aire frío, con el más cálido que tenemos en superficie, lo que provocará que se formen nubes y que incluso puedan traer alguna tronada que no debería asustarnos en demasía, si es que se producen debido a la fricción de las dos masas de aire, una cálida ascendente y el aire frío, más pesado, intentando ocupar el espacio que deja la anterior. Todo normal y, en principio, nada preocupante. En resumen, las procesiones podrán salir a las calles de Huelva.

Domingo de Ramos en la provincia

Sierra. Lluvias de escasa entidad que podrían hacer acto de presencia hasta las seis de la tarde. Vientos flojos del noroeste al compás de la marcha del frente asociado a una borrasca atlántica

Andévalo. A partir de las cinco de la tarde las probabilidades de lluvia, débil en todo caso, son muy reducidas. Buen tiempo e incluso el sol luciendo en los cielos andevaleños todo el resto de la tarde. Ya de noche sin posibilidades de precipitación.

Campiña– Condado. A las cinco de la tarde es probable que caiga algo de agua, ya para más adelante las posibilidades son mínimas y el sol lucirá en la campiña onubense. Vientos flojos y temperaturas agradables.

Litoral. Posibilidad de alguna leve precipitación a primeras horas de la tarde. Después bien tiempo, temperaturas agradables y vientos flojos. A partir de las cinco las posibilidades de lluvia son mínimas o directamente nulas.