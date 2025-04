Sábado de Pasión de la Semana Santa de Huelva 2025, en directo: procesiones, horarios, itinerarios y última hora hoy

La jornada del Sábado de Pasión en Huelva está protagonizada por la Asociación Parroquial de la Bendición, que procesiona por la zona de Isla Chica y El Higueral, y el desfile de los legionarios portando al Cristo de la Vera-Cruz desde la iglesia de la Concepción. Ambas procesiones serán la antesala del esperado Domingo de Ramos.

Itinerario: Templo, Méndez Núñez, Rafael Lopez, Puerto, Isabel II, José Nogales, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, Gran Vía, Plaza del Punto, Berdigón, Garcí Fernández, Plaza Isabel la Católica (Hermanas de la Cruz), Esperanza Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza de las Monjas, Núñez y Templo.

Aunque ha estado lloviendo a intervalos esta mañana en la capital onubense, se espera que no caiga agua durante la tarde y la noche y las dos procesiones de este sábado preludio de la Semana Santa puedan salir por las calles de Huelva.

A las 17.45 está previsto que los legionarios salgan de Plaza del Punto a las 17.45 para poner rumbo a la iglesia de la Concepción, donde llegará a las 18.20 horas. El itinerario que seguirán será Gran Vía, Plaza de las Monjas. Méndez Núñez, Rafael Lopez, Puerto, Isabel II, Jose Nogales, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y Templo.