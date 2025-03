El tiempo en Huelva: Desde un picnic campestre hasta un paseo por la playa chapuzón incluido

Vamos a continuar con el buen tiempo que hemos tenido estos últimos días, recordando que las precipitaciones del pasado martes no pasaron de ser anecdóticas. En Huelva capital no llegaron a los dos litros entre el chaparrón de primeras horas de la tarde y el que volvió a caer a eso de las nueve. En otras estaciones quizás se recogieran cantidades algo más altas, como hubo otras, caso de Aroche o El Cerro, donde simplemente no cayó ni una gota.

En todo caso no vamos a ponernos a contabilizarlos datos de una por una las trece estaciones meteorológicas que la Aemet tiene en la provincia de Huelva, para acabar concluyendo que esta semana hemos tenido un muy buen tiempo, soleado y con temperaturas en ligero ascenso. Eso es lo que predecíamos en esta sección el pasado lunes y lo que volvemos a anunciar para este fin de semana, que vamos a tener más de lo mismo, buen tiempo. En esta sección procuramos dar cuenta de la situación de la atmósfera y de todos los elementos que influyen en el tiempo, pero como comprenderán, si llega una nota de la Aemet comunicando que alguna comarca de la provincia de Huelva está en aviso amarillo, la obligación de este como de cualquier otro medio de comunicación es dar cuenta de ello.

La situación continuará siendo anticiclónica, y apenas tendremos alguna mínima nubosidad hoy jueves, pues a partir de mañana lo que vamos a tener es un sol como una catedral de grande en los cielos onubenses. El aire frío que hemos tenido en altura, se retira hacia latitudes más altas, con lo cual el ligero aumento de las temperaturas continuará en toda la provincia onubense.

El anticiclón de las Azores como escudo protector de borrascas y mal tiempo aemet

El anticiclón de las Azores ejercerá su influencia sobre la península, protegiéndonos de las borrascas atlánticas que seguirán su curso, podríamos concluir que ya la primavera ha llegado, pero como sí sabemos cómo ha sido tenemos que advertir algo sobre la Corriente de Chorro, y no es otra cosa que se debilita siempre en primavera, con lo cual va conformando unos meandros muy acusados que hacen compleja la predicción meteorológica, aunque no es muy arriesgado afirmar que al menos hasta Semana Santa, las lluvias van a ser mínimas y muy puntuales, predominando el buen tiempo.

Veamos por comarcas como pinta este fin de semana y dejemos las futuras variaciones de la Corriente de Chorro para más adelante.

Predicción por comarcas, del 27 al 30 de marzo

Sierra. Si cruzaran los cielos algunas nubes sería simplemente para adornar los cielos, que serán azules todo el fin de semana. Tiempo soleado y temperaturas en franco ascenso, pudiéndose alcanzar en algunas zonas de la Sierra, sobre todo en la parte más occidental, hasta veintitrés grados en cuanto a las máximas. Las mínimas también pasarán a ser la mar de agradable, no bajando incluso de los diez en la jornada dominical. Vientos flojos y variables. Va a haber gurumelos hasta en la sopa (1).

Andévalo. Fin de semana para salir de picnic. Soleado y con temperaturas algo más que agradables, alcanzándose los veintitrés grados el sábado. Las mínimas también se acercarán a los diez grados e incluso el domingo podrían no bajar de los doce o trece grados. Mejor imposible. Cielos azules y vientos variables y normalmente flojos. Lo dicho, para salir al campo a pasar el día tumbados sobre la hierba y, ojo, buscad la sombra de un árbol.

Campiña– Condado. Sol y unas temperaturas que nos harán olvidar que hemos estado a punto de convertirnos en ranas. Se superarán los veintitrés grados de máxima el fin de semana y las mínimas no bajarán de los diez e incluso se quedarán el domingo en los trece grados. Los vientos, flojos y variables no variarán en absoluto. Id haciendo planes para el fin de semana porque el tiempo acompaña.

Litoral. Camiseta, por lo de la radiación ultravioleta, gafas de sol por la misma razón, bañador y a pasear por la orillita del mar, que seguro habrá algún momento en que os entren ganas de daros un chapuzón. Desde luego los veinticuatro grados del sábado así me lo hacen parecer. Las mínimas entre los diez y los doce. Vientos flojos que ni viniendo del norte van a cambiar nuestra predicción. Para redondear el fin de semana, sabed que están entrando unas caballas bien hermosas en la lonja de Huelva, en la de Isla Cristina, toninos, que no son lo mismo pero son lo mismo (2).

(1) Buena idea, por cierto. Sopa de gurumelos: refrito de cebolla y ajos, cuando estén empezando a dorarse añadimos los gurumelos troceados, un poco de sal y a hacer un poco los gurumelos. Añadimos caldo de verduras, o de pollo o si no tenemos nada pues no pasa nada, agua. Damos un hervor y pasamos todo a la batidora, le damos caña y a continuación calentamos nuevamente para servir muy calentita la sopa, que se puede adornar con unas láminas de gurumelos que hemos reservado antes de batir todo, y por supuesto algo de verde muy picadito, perejil o cebollino, a vuestro bolo. De nada.

En puertos como el de Isla Cristina, e incluso en el de la Punta Umbría, llaman caballas a los toninos y toninos a las caballas. Son variaciones para un mismo tema y no vale la pena andar discutiendo. Sabed que en primavera entran las caballas, y bien buenas que son, como os decía, las que están entrando; en verano lo que entran son toninos, muy similar pero con ojos más grandes, más verdosos y con puntitos oscuros en la zona ventral. Lo normal en el gremio de la restauración, es que en verano te ofrezcan caballas, y no toninos por muy toninos que sean. Particularmente, prefiero el tonino, un túnido excepcional como bien sabéis. El nombre de tonino no tiene su origen en lo de ser un túnido, sino en que fue nombrado tiempo ha como estornino del mar, y de estornino se quedó en tonino. En fin, pasad un buen fin de semana y a disfrutar de la vida, carajo.