Caye Quintana vuelve a sonreír: «El sistema del nuevo míster ayuda a que tengamos más ocasiones»

El delantero del Recreativo de Huelva Caye Quintana ha atendido esta mañana a los medios de comunicación después del entrenamiento y ha comenzado reconociendo que el Decano no cuajó una buena actuación durante la derrota sufrida el pasado sábado por 1-0 en Santo Domingo contra el Alcorcón.

«Como se dio el partido y una vez que lo hemos visto no estuvimos nada bien. Íbamos con ganas y convencidos de ganar porque llevábamos tres o cuatro semanas trabajando bien con el míster. Veníamos en buena dinámica y tenemos que analizar en lo que fallamos para volver a la senda anterior. Fue un partido en el que pasó poco en ambas áreas. Creo que abusamos un poco en la segunda parte de querer salir jugando y nos penalizó no habernos juntado más, que era lo que veníamos haciendo antes de ese encuentro», declaraba.

Ahondaba el isleño algo más en su análisis del choque ante el conjunto alfarero recalcando que «cada partido es un mundo y en éste tuvimos bastantes errores con balón porque sin balón no estuvimos del todo mal. Con balón debimos haber propuesto algo más y tenemos que corregir esos errores que cometimos. En la primera mitad no pasó prácticamente nada pero el gol vino como vino y llevábamos tiempo sin estar por detrás en el marcador y a lo mejor nos creó algo de ansiedad. Ahora viene el Villarreal B, que es otro tipo de rival con otro estilo de juego, pero en el Colombino estamos dando buena imagen y seguramente podamos llevarnos los tres puntos. Estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta a la situación».

Sobre la fragilidad mostrada esta campaña por el conjunto onubense como visitante, donde todavía no conoce la victoria, Caye Quintana argumentaba que «no sabemos el porqué, pero es verdad que a domicilio nos está costando bastante y ya no sólo esta temporada sino también la pasada campaña en la segunda vuelta. Tenemos que dar un plus fuera y no sé si es un tema mental o de que planteamos los partidos de manera diferente aunque el míster nos dice que hagamos lo mismo fuera que en casa. En el Colombino estamos mejor y el apoyo de la afición nos ayuda mucho pero a domicilio tenemos que puntuar más».

De la lesión de Dani Perejón, que deja en cuadro el puesto de lateral, hacía hincapié en que «es una pieza fundamental para nosotros porque lo ha jugado todo menos un partido en el que estuvo sancionado. Nos da bastante en el carril pero confiamos en toda la plantilla y seguro que el compañero que entre por él lo hará bien. Cerrudo estuvo bien cuando entró y no tenemos que mirar a los lesionados sino a los que están disponibles para sacar esto adelante lo antes posible».

En lo personal, reconoce que se está sintiendo cómodo tras el cambio de entrenador y haber recuperado el puesto de titular tras la llegada al banquillo de Íñigo Vélez en detrimento de Abel Gómez: «El sistema ayuda a que tengamos más ocasiones y estemos más arropaditos arriba, sobre todo Luis Alcalde y yo que son los que estamos jugando. En Alcorcón tuvimos pocas ocasiones, pero contra el Ceuta si nos vamos al descanso con un 3-0 no habría pasado nada. Con esa línea de juego conseguiremos más victorias que derrotas».

"El Villarreal B tiene gente atrevida"

Por último, de la cita de este domingo contra el Villarreal B, el ariete onubense apuntó que «el míster nos ha dicho que juegan un 4-3-3 y que son un equipo rápido arriba. Sabemos que los filiales son gente atrevida y siempre son difíciles. Serán un partido bonito de ver y tenemos que estar a tope para lograr esos tres puntos que tanto necesitamos».