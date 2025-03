Así sí (1-2)

Pues después de dos meses puede decirse que sí que está habiendo un 'efecto Íñigo Vélez'. Sobre todo lo estaba habiendo en defensa, pero ante el Hércules el Recreativo de Huelva no sólo hizo dos goles, sino que creó muchas más ocasiones de las que genera cualquier equipo como visitante en esta ramplona categoría. En el Rico Pérez, y ante el segundo mejor local del grupo, el Decano dio carpetazo a su gafe a domicilio después de no haber podido ganar nunca anteriormente en sus 12 desplazamientos ligueros. Además, volvió a confirmar que se le suelen dar mejor los gallitos de la categoría que los rivales de su liga. A los de Alicante ya les había ganado en la primera vuelta, pero es que con el nuevo técnico ni el Antequera, ni el Ibiza, ni el Ceuta, es decir, tres de los cuatro primeros clasificados, fue capaz de doblegar al conjunto albiazul.

Sobra decir que el triunfo de esta noche es un premio al trabajo colectivo, a no tirar la toalla pese a los múltiples reveses sufridos, y que tiene un sabor a media permanencia. Resta mucho por disputarse, 36 puntos y 12 jornadas, pero viendo las sensaciones que está ofreciendo a nivel defensivo el Decano y la mediocridad de la zona baja (en esta jornada todos sus rivales directos empataron), a poquito que los albiazules encadenen un par de triunfos (y ahora tienen un buen calendario por delante), la salvación debe ser un objetivo menor al alcance de la mano en una temporada en la que se está desperdiciando, eso sí, una oportunidad de oro para haber estado en la pelea por el ascenso. Tanto por el nivel de los equipos como por la baja puntuación de los que están en la pelea por arriba. Pero bueno, como cantaría Sabina, "no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió", así que a otra cosa. Y esa otra cosa es sumar cuanto antes los puntos necesarios para no sufrir en el tramo final. Con suerte, antes incluso de que concluya la liga para que así los nuevos dueños vean con tiempo qué jugadores les sirven para el próximo proyecto y los que no, ya que parece obvio que el entrenador tiene asegurada su continuidad.

Este Decano está siendo cada vez más reconocible. Lo fue en las dos anteriores campañas con Abel Gómez pero no en la primera vuelta liguera del presente curso con el técnico granadino. Íñigo Vélez lo tuvo claro desde el inicio. Había que cerrar la sangría defensiva, para lo cual colocó a tres centrales siempre en su once inicial y rescató a un pivote con músculo como Malam Camará ante la desidia de César Moreno en ese puesto. Y después ha sabido dotar de velocidad y trabajo a la posición de carrilero dejando un poco en segundo plano a jugadores más técnicos y de menos brega en el centro del campo como Luis Alcalde o Antonio Domínguez. Quiere contundencia atrás y frescura arriba, y por ahora tiene a prácticamente toda la plantilla enganchada y con ganas de revertir la situación. Reconozcamos que el Recre esta campaña ha sido casi siempre un cadáver, un equipo sin alma y sin mucha fe. Pero una vez que el nuevo técnico diagnosticó los males antes incluso de aterrizar en el banquillo, se ha ido encargado de remediarlos para curar al enfermo y que paulatinamente vaya saliendo de la UCI. Ya está en planta y el triunfo ante el Hércules dota de más valor a la gran cantidad de empates. Con el vitoriano, el Decano sólo ha perdido un choque, ante el Alcorcón, con dos triunfos y cinco empates. 11 puntos de 24, así que nada mal. De seguir así no debería peligrar la categoría, algo que ni mucho menos estaba tan claro en Navidad.

Acudía el Recre al Rico Pérez después de dos insulsos empates sin goles y la primera premisa era la de volver a dejar la puerta a cero, algo que casi consigue si no llega a ser porque el colegiado se inventó un 'penaltito' en el tramo final que a punto estuvo de darle al Hércules un punto que no había merecido. Porque hasta ese momento casi todo lo importante del choque en ataque lo habían aportado los onubenses. La primera parte fue bastante más espesa, pero fue el Decano el que debió irse con ventaja si no llega a ser porque Caye Quintana estrelló en el cancerbero local un mano a mano de esos que un delantero centro no puede ni debe fallar. Esta vez el isleño no se vistió de héroe como en otras ocasiones en las últimas semanas y anduvo fallón, dejando el protagonismo goleador a dos centrales.

Rafa Gálvez no se creía el penalti que le habían pitado por derribar a Javi Moreno todo alicante

En la alineación Vélez introdujo tres novedades. Estaba cantado que Dani Perejón y Rafa Gálvez volverían tras superar su lesión y su sanción, respectivamente, mientras que sorprendió un poco la titularidad de Nico Njalla. Es cierto que el africano venía haciéndolo bastante bien en las segundas partes con el nuevo míster albiazul, pero no es fácil sentar a un peso pesado del plantel como Luis Alcalde y al entrenador no le tembló el pulso para darle un 'banquillazo' posiblemente merecido. Como dijo después el entrenador en rueda de prensa, lo importante es que todos aporten cuando les toque jugar. Y casi todos lo vienen haciendo, siendo el principal lunar el de la poca competencia que tiene Caye Quintana en la punta de lanza.

El Hércules, que lógicamente va pasar ya lo que resta de la temporada en tierra de nadie porque le faltan argumentos para pelear por el 'play-off' en esta campaña de transición, no hizo 'nada del otro jueves' hasta el descanso, y tampoco espabiló demasiado con los cambios tras regalarle el 0-1 a Rubén Serrano justo al comenzar el segundo acto en una acción a balón parado. Los alicantinos fueron dejando espacios que Quintana no aprovechó pese a gozar de un par de muy buenas opciones. Y dice una de las leyes del fútbol que el que perdona lo acaba pagando caro. Eso casi le ocurre al Decano con el tanto del empate de Coscia a tres minutos del final en un penalti demasiado riguroso y que estuvo a punto de detener Rubén Gálvez.

El ejemplo de Dani Perejón

Habría sido injusto que el Recre no se llevara el triunfo en su mejor partido de la temporada a domicilio junto al de Antequera, donde también mereció ganar y sólo 'pescó' un punto en El Maulí. Raúl Navas, muy criticado tanto la pasada temporada como en el inicio de la actual, eligió el mejor momento para hacer su primer gol con la elástica onubense en casi 40 partidos. El futbolista de 36 años disparó con el alma desde más de 40 metros de distancia y colocó el balón en un lugar imposible para un cariacontecido Carlos Abad.

Quedaban todavía siete minutos de descuento y sufrimiento, pero el Hércules siguió sin mordiente y fue el Decano el que pudo matar más el choque en contragolpes como uno de un Dani Perejón que regresó cuajando una actuación sobresaliente y vaciándose. Otro jugador que ha ido de menos a más tras un inicio de ejercicio gris y que debe ser vital para lograr la salvación. Ganarle el próximo domingo al Betis Deportivo significaría respirar y reconciliarse con una afición que no se está divirtiendo y que tiene ya ganas de que llegue mayo cuanto antes y se inicie un proyecto en condiciones y con garantías de estar sí o sí con los grandes de la Primera RFEF.

HÉRCULES DE ALICANTE-RECREATIVO DE HUELVA (1-2) VIGÉSIMO SEXTA JORNADA. PRIMERA RFEF. ESTADIO JOSÉ RICO PÉREZ HÉRCULES Carlos Abad; Artiles (Samu Vázquez, min 60), Montoro, Josema, Retu (Joel, min. 48), Aranda, Alvarito (Mangada, min. 60), Roger Colomina, Javi Moreno, Dani Romera (Coscia, min. 73) y Soldevila (Nico Espinosa, min. 60)

Carlos Abad; Artiles (Samu Vázquez, min 60), Montoro, Josema, Retu (Joel, min. 48), Aranda, Alvarito (Mangada, min. 60), Roger Colomina, Javi Moreno, Dani Romera (Coscia, min. 73) y Soldevila (Nico Espinosa, min. 60) RECREATIVO Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Rafa Gálvez, Davinchi; Malam Camará; Nico Njalla (Antonio Domínguez, min. 73), David del Pozo, Paolo Romero (Luis Alcalde, min. 73); y Caye Quintana (David Soto, min. 79)

GOLES 0-1, min. 47: Rubén Serrano; 1-1, min. 87: Coscia, de penalti; 1-2, min. 89: Raúl Navas

0-1, min. 47: Rubén Serrano; 1-1, min. 87: Coscia, de penalti; 1-2, min. 89: Raúl Navas ÁRBITRO Jerónimo Montes (colegio madrileño). Amonestó a los visitantes Antonio Domínguez, Rafa Gálvez y Caye Quintana, además de a su preparador físico, David Torrejón