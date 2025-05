Dani Perejón: «Tengo mis ambiciones personales y habría que ver si sale alguna oferta de Primera RFEF»

Dani Perejón ha sido claro en sala de prensa sobre su futuro, pese a que no está definido. «Tengo mis ambiciones personales y ahora mismo no sé nada de ninguna oferta, pero también habría que ver si sale alguna oferta de Primera Federación y cuál sería la oferta», ha declarado.

Ha comentado también que no tiene contrato y que «de momento no sé nada de aquí o de otro sitio. No sé nada de mi futuro. Estoy abierto a escuchar al Recreativo. Es una opción seguir, pero siendo sincero no sé qué va a venir».

«No hemos estado a la altura. Somos conscientes»

Tras lo vivido la semana pasada, en la que se consumó la caída a Segunda RFEF, ha expresado que «un descenso nunca es plato de buen gusto, pero hay que asumirlo. No hemos estado a la altura. Somos conscientes, hacemos autocritica y lógicamente la despedida de la afición la entendemos totalmente. Los pitos, el enfado y la desilusión. No le podemos reclamar nada. Agachar la cabeza y aguantar».

Preguntado por si le supone al menos una pequeña satisfacción que sea de los jugadores cuyo esfuerzo y rendimiento ha apreciado más la afición dentro de una temporada mala, ha afirmado que «a mí personalmente no me alivia. Es verdad que me puedo quedar con la conciencia tranquila de que en cada partido y entrenamiento he intentado dar lo máximo, pero esto es un deporte de equipo y no vale sólo con eso. Siempre se puede dar más. Después de descenso soy autocrítico y aunque haya intentado dar todo, he podido dar más para evitar el descenso del equipo».

En cuanto a la situación de no tener otro compañero peleando por su puesto y cómo le ha afectado, ha opinado que «más que yo el perjudicado ha sido el equipo. Uno lo que quiere jugar es todos los minutos, pero al no tener un recambio natural hemos tenido que poner parches y a jugadores de otra posición ahí».