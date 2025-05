Raúl Navas se ofrece a continuar en el Recreativo: «Al ser parte del problema espero ser parte de la solución»

Raúl Navas, central del Recreativo de Huelva ha mostrado su predisposición a seguir en el club en Segunda RFEF. Ha explicado en sala de prensa que tenía renovación automatica por partidos y cumplió esa condición, pero al producirse el descenso su contrato se rompe, como ha pasado con otros compañeros.

«Al ser parte del problema espero ser parte de la solución», ha indicado Navas, que ha asegurado que está «a gusto en Huelva».

Sobre su rendimiento, ha comentado que «al fina cuando hay un descenso ningún jugador esta contento a nivel personal, es fallo de todos». Ha agregado que «mi temporada ha sido mejor que la anterior porque no he estado lesionado y he disputado la mayoría de los partidos y con respecto a esto sí me voy contento, pero al final te vas con mal sabor de boca porque desciendes».

«Tenemos que asumir nuestra culpa y pedir perdón», ha resaltado el sevillano, que sobre la situación que reveló el técnico Raúl Galbarro de que no convocó a varios futbolistas porque no estaban «centrados», ha expresado que «son decisiones del entrenador, que es el que hace la convocatoria. El creyó que había otros jugadores que tenían mejor la mente y estaban mejor físicamente preparados y lo consideró así e hizo esa convocatoria».

«Tienes que asumir que te van a silbar»

Personalmente ha reflejado que es de la opinión que «tanto para lo bueno como para lo malo tienes que estar ahí y asumir que te van a silbar y criticar. No puede estar todo el mundo contento contigo en todas las situaciones y unas veces te silban y otras te aplauden y hay que estar en las buenas y sobre todo en las malas».

De quienes no estaban como él ante el Mérida, ha detallado que «era una semana muy difícil. No era matemáticamente pero estábamos ya al borde del descenso. Hay jugadores que mentalmente no están preparados para afrontar este tipo de partido. Es mejor que los dejes fuera de la convocatoria como el míster entendió. Si va a ser más un lío que otra cosa, levanta la mano y di no puedo. La cabeza también es importante y el míster vio mejor a gente del filial que a compañeros que han estado todo el año».

De cara al último partido de la temporada, Navas ha comentado que «tenemos que ir a Fuenlabrada a ganar e intentar sacar los tres puntos e irnos con el último partido con victoria por lo menos y llevarnos una alegría». No obstante, también ha expuesto que ha sido «una semana complicada, dura. Estamos intentando entrenar lo mejor posible para afrontar el partido del sábado. Después del descenso es complicado digerirlo e intentar llevarlo de la mejor manera posible».

La continuidad de sus compañeros

Sobre si es conocedor de la voluntad de otros futbolistas, Navas ha reflejado que no es el único predispuesto a continuar, como ya dijeron Rubén Gálvez y Antonio Domínguez. «Con la gente que hablo si está dispuesta a seguir en el Recreativo. El presidente tiene que hacer una planificación y se la exponga a cada jugador que quiera contar con él y cada uno verá si continúa o no».

Con respecto a si la situación institucional ha influido mucho al equipo, el central albiazul ha reconocido que «ya la segunda vuelta del año pasado se vio mermado el equipo. No sé si fue por la sentencia de Pablo Comas o no, pero no dimos la talla y al final es verdad que cuando hay estabilidad suenan campanas fuera». De cara al futuro inmediato «lo principal es hacer un buen proyecto».